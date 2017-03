Triệu tập chủ tiệm sửa xe thuê người rải đinh

Khôi thừa nhận mỗi ngày rải đinh từ hai đến ba lần ra đại lộ Bình Dương. Khôi bỏ đinh trong bao thuốc lá, giấu sau thắt lưng. Nếu bị phát hiện, Khôi sẽ hóp bụng cho bao đinh rơi xuống đường hòng phi tang Ngoài ra, Khôi còn bỏ đinh trong dép, vừa chạy xe vừa nhính chân rải đinh.

Riêng Chín có tiệm sửa xe trên địa bàn xã Bình Hòa (Thuận An). Chín nhờ Khôi đi rải đinh để người đi đường dính bẫy dẫn xe vào tiệm. Dù ruột xe dính đinh lủng lỗ nhỏ, Chín dùng thủ đoạn cắt thành lỗ lớn để thay ruột với giá 50.000 đồng/ruột.

Anh là người rải đinh cho tiệm sửa xe Quang Tiến. Anh mua kẽm tại một điểm phế liệu về cắt thành miếng đinh hình tam giác để rải.

Công an đã triệu tập Lê Xuân Trọng (anh của Chín) - chủ tiệm sửa xe Quang Tiến (số 98 đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một) để mở rộng điều tra.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cho biết: “Hiện tượng rải đinh đã giảm do các “đinh tặc” bị bắt gần đây. Tuy nhiên, tuyến đại lộ Bình Dương (đoạn Bình Chuẩn-Thuận An) còn nhiều chủ tiệm sửa xe vẫn thuê người rải đinh. Do thu tiền triệu mỗi ngày, món hời như vậy nên các tiệm cứ rải đinh”.

V.BÁ