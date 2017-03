Triệu tập hai nghi can đánh hạt phó kiểm lâm chấn động não

(PLO) - Ngày 9-8, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã triệu đối tượng Thuận (tự Thuận “lợi”) và Thế Anh (cùng trú thôn 3, xã Tiền Phong huyện Quế Phong) là hai nghi can đánh trọng thương ông Lưu Nhật Thành (36 tuổi, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Hoạt, kiêm Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thông Thụ 1, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An).