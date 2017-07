Triệu tập người tung tin 'máy bay rơi ở Nội Bài'

Có thể bị phạt tù LS Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội) cho rằng hành vi này nhẹ thì bị xử lý hành chính, nếu nghiêm trọng thì thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, an ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. An ninh hàng không đã được đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia. Hành vi đưa thông tin thất thiệt lên mạng xã hội về “sự cố máy bay rơi” là trái pháp luật. Về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm. Nếu hành vi của đối tượng nhằm “câu like”, tăng số lượng người truy cập trang cá nhân của mình, … thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, quy định tại Điều 226 BLHS (có mức phạt tối đa đến 7 năm tù tùy mức độ vi phạm). Nghị định số 174/2013 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.