Triệu tập nhóm thanh niên tấn công, làm chết trung úy công an

(PL)- Ngày 22-10, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 23 nghi can lấy lời khai để điều tra vụ Trung úy Nay Plong và Trung úy Nguyễn Thành Trung (đều là cán bộ Đội Điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Krông Pa, Gia Lai) bị tấn công trong khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ ngày 21-10, tại huyện Krông Pa, một nhóm thanh niên thuộc xã Chư Gu chặn đánh nhóm thanh niên xã khác và phá hủy ba xe máy. Công an huyện Krông Pa đã cử lực lượng xuống xử lý. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở Trung úy Nay Plong (hai người đều mặc thường phục) trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ khác tại xã Uar, huyện Krông Pa thì bị 20 thanh niên cầm hung khí phục sẵn hai bên quốc lộ 25 lao ra đánh chém. Sau đó, Công an huyện Krông Pa đến hiện trường đưa Trung úy Trung đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, dập lá lách. Riêng Trung úy Nay Plong bị tử vong do vỡ sọ não. Theo người dân địa phương, thời gian qua thanh niên giữa hai thôn Chư Đông, Cầu Đôi thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và đã có người bị thương. Ngoài ra, đoạn đường trên thưa dân cư nên các nhóm thanh niên hay tụ tập ném đá vào người đi đường. Sau khi tấn công hai cán bộ công an, nhóm côn đồ đã chạy trốn về nhiều hướng. TẤN LỘC