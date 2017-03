Triệu tập sáu nghi can đánh chết người

(PL)- Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang triệu tập sáu nghi can ở xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn) vì liên quan đến cái chết của anh Phan Hữu Quân (26 tuổi, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn).

Trưa 31-1, trong lúc dự đám cưới, nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh mâu thuẫn với thanh niên xã Xuân Lâm. Sau đó hai nhóm thanh niên cự cãi, đuổi đánh nhau. Trong nhóm thanh niên xã Xuân Lâm có Phan Hữu Quỳnh (em trai anh Quân). Lúc này anh Quân cũng đi đám cưới bạn, trên đường về thì gặp nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh. Tưởng anh Quân ra can ngăn, bảo vệ em trai, nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh xúm vào đánh anh Quân. Sau khi anh Quân gục xuống, nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh mới bỏ đi. Người dân đưa anh Quân đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Được biết anh Quân vừa tốt nghiệp đại học ở Đà Nẵng và đang chờ nhận bằng. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Đ.LAM