Triệu tập vợ "nhà báo bị đốt"

Từ ngày 1 đến 2-2-2011, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã triệu tập bà T.T.L (40 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, Long An vợ "nhà báo bị đốt" Lê Hoàng Hùng) để làm rõ về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng mời L.H.C (con Hoàng Hùng) lên để làm rõ một số sự việc liên quan. Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, trước khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, bà T.L. cùng một số đối tượng khác ở thành phố Tân An liên tục thuê xe du lịch, xe taxi…sang Campuchia để đánh bạc. Trong đó, có một tài xế taxi là “mối ruột” của bà T.L đã lưu số điện thoại của T.L vào máy của mình bằng một ký hiệu “ZKC L.Casino”. Theo một số tài xế, mỗi chuyến đi bà T.L mang theo khoảng 30-100 triệu đồng. Trước đó, lúc 13g, ngày 31-1 di hài nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) được đưa đi an táng tại nghĩa trang phường 4, thành phố Tân An (Long An) trong tiếc thương của bạn bè, đồng nghiệp và hàng trăm bạn đọc từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp… Trong đó có một người nước ngoài, gốc Đan Mạch (không biết tiếng Việt) đến chia buồn cùng gia đình và cũng để đưa tiển anh về thế giới bên kia. Ông vốn được nhà báo Hoàng Hùng hướng dẫn quy trình thủ tục để khởi kiện ra tòa (trong một vụ lừa đảo) mà ông là người bị hại. Theo Tường Vân (TTO)