Trinh sát bắt cướp giữa phố

Hai nghi can thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường bị trinh sát bắt giữ, đưa về trụ sở. ẢNH: AN PHƯỚC

Theo thông tin ban đầu, chiều 25 - 3, Phi cầm lái xe máy biển số 59U1-25.770 rảo quanh địa bàn thành phố tìm kiếm "con mồi". Lúc di chuyển qua số 68 Trần Nhân Tôn (quận 10), cả hai phát hiện anh N.M.P (Nguyễn Minh Phong, 24 tuổi, ngụ quận 9) đang nghe điện thoại liền áp sát giật chiếc điện thoại của anh rồi rồ ga tháo chạy.

Trinh sát hình sự (Công an TP.HCM) cùng lực lượng công an phường 2 trên đường tuần tra phát hiện truy đuổi. Chạy được vài trăm mét "bộ đôi" này bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại trụ sở công an, hai nghi can khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã đi cướp giật tài sản.

Hiện công an phường 2 (quận 10, TP.HCM) đang tạm giữ Ngô Thanh Phi (19 tuổi), Nguyễn Phát Đạt (18 tuổi, đều ngụ quận 10) chờ cơ quan CSĐT Công an quận 10 tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC