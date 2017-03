Trinh sát Đồng Nai được thưởng nóng

Trước đó, ngày 28-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt Đào Tuấn Anh (ngụ phường Long Bình) cùng tang vật là gần 150 viên thuốc lắc, bảy gói ma túy, khẩu súng hiệu MI9IIAI U.S ARMY, ô tô và nhiều tang vật khác.

Từ lời khai của nghi can, công an bắt giữ Trần Thanh Trung ở TP Vũng Tàu và hai người khác ở Biên Hòa, thu giữ thêm hàng trăm viên thuốc lắc, ma túy đá, hai ô tô bốn chỗ và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt…

 UBND TP Biên Hòa cũng vừa khen thưởng đột xuất ba “hiệp sĩ” Nguyễn Thành Trọng, Trần Văn Cường và Trịnh Trọng Đông (thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường Trảng Dài) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Chiều 1-12, phát hiện Trần Xuân An “đua nóng” chiếc xe máy của một người dân ở phường, ba “hiệp sĩ” truy đuổi, bắt giữ nghi can, giao công an xử lý.