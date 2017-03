Trinh sát giả công nhân đột nhập sòng bạc

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Nguyệt Triều.





Tang vật thu được tại hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.



Theo Nguyệt Triều (VNE)



Ngày 27/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã bắt giữ Vương Công Sáu (49 tuổi) và 5 nghi can để điều tra hành vi đánh bạc.Trước đó, rạng sáng 26/10, hơn 30 trinh sát Công an huyện Lộc Ninh đã cải trang thành người đi cạo mủ đột nhập vườn cao su thuộc thôn 6, xã Lộc An bắt quả tang Sáu và hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa. 90 triệu đồng, 15 điện thoại, 14 xe máy và nhiều tang vật khác bị thu giữ.Theo cơ quan điều tra, lợi dụng đêm tối một số tên làm nhiệm vụ cảnh giới cho sới bạc đã tẩu thoát. Sòng tồn tại nhiều tháng nay, những tay chơi sát phạt cả ngày lẫn đêm."Do nằm trong vườn cao su rộng lớn, lại có kẻ cảnh giới nên nhiều lần kế hoạch phá án vào ban ngày bị bại lộ", một cán bộ điều tra cho hay.Công an đang truy bắt những kẻ trốn thoát.