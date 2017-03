Trinh sát kể việc bắn vào xe chở 100 bánh heroin

“Chúng tôi đã lên các phương án bắt giữ nghi can nên khi xe bỏ chạy, anh em bắn thủng vỏ xe, truy đuổi không rát để an toàn cho người đi đường”. Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an), kể về quá trình truy bắt nghi can chở 100 bánh heroin trên xe Fortuner tối 18-3.

Theo ông Thính, qua thông tin trinh sát, C47 phát hiện một nhóm người ở Hà Nội móc nối với một số người ở Cao Bằng đưa ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lãnh đạo Cục đã xác lập chuyên án 317N để đấu tranh. Khi nắm thông tin nghi can vận chuyển ma túy đang trên đường về Hà Nội, tối 18-3, C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức đón lõng tại Trạm thu phí Lương Sơn, Hòa Bình.



Nghi can tại công an. Những vết đạn phía trên bánh xe trước và vỏ xe sau sau hơn 20 km chạy bằng la-zăng.

Đến khoảng 20 giờ 30, tổ công tác phát hiện ô tô 30A-073.25 nên yêu cầu dừng xe. Nghi can nghi ngờ là lực lượng phòng, chống ma túy nên bỏ chạy.

Ngay lập tức, các trinh sát liền nổ súng uy hiếp, bắn thủng vỏ xe nhưng người này đã húc xe vào ô tô của người dân rồi bỏ chạy về hướng Xuân Mai - Miếu Môn.

“Ban chuyên án đã tính toán, lên hai phương án bắt giữ. Phương án 1 là bắt giữ tại trạm thu phí. Trường hợp không kiểm soát, khống chế được thì đuổi bắt. Phương án này vừa phải đảm bảo tính liên tục nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt” - ông Thính nói.

“Khi nghi can bỏ chạy, các trinh sát thực hiện phương án 2. Khi truy đuổi, nghi can chạy tốc độ cao nhưng anh em không truy rát, đợi đến khu vực an toàn cho người dân mới ép xe. Lúc nghi can chạy được khoảng 20 km, rẽ theo đường Hồ Chí Minh thì anh em nhận định khu vực đã an toàn nên quyết định chặn bắt: Một ô tô vượt qua chặn đầu, chiếc thứ hai phóng lên tạt ngang vào xe nghi can làm người này mất lái, xe lật nghiêng, tổ công tác nhanh chóng khống chế an toàn…” - ông Thính kể.

Theo ông Thính, bị bắn thủng hai vỏ xe sau ngay trạm thu phí nên ô tô của nghi phạm chạy bằng la-zăng tốc độ cao trên suốt đoạn đường hơn 20 km. La-zăng ma sát với mặt đường, bắn ra những tia lửa…

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có một bao tải bên trong có 100 bánh heroin. Nghi can quê ở Cao Bằng, đã từng nhiều lần vận chuyển ma túy thuê. Riêng chuyến hàng trên, người này sẽ nhận tiền công là hơn 200 triệu đồng.

C47 đang mở rộng điều tra vụ án.

“Khi lực lượng chức năng truy bắt các nghi can, người dân không nên hiếu kỳ đứng xem vì gây cản trở, khó khăn cho lực lượng vây bắt và nguy hiểm đến tính mạng. Bởi các nghi can vận chuyển ma túy thường có vũ khí nóng, chống trả quyết liệt. Mọi người tránh xa là đã tạo điều kiện cho lực lượng thi hành nhiệm vụ rồi” - ông Thính khuyến cáo.