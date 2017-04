Trinh sát kể vụ bắt nhóm trộm người Colombia

Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội (PC45) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi phạm quốc tịch Colombia, tạm hoàn tất chuyên án khám phá băng nhóm trộm cắp ở nhiều quốc gia.

“Đây là một vụ án phức tạp, thủ đoạn rất tinh vi, đầu mối vụ án lại rất ít” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 (PC45 Hà Nội), nói.

Tiền còn niêm phong trong nhà nghi phạm

Trước đó, ngày 28-3, anh PVB (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) trình báo cơ quan công an bị mất trộm 1,6 tỉ đồng để tại ghế sau ô tô. Theo anh B., sau khi rút tiền tại ngân hàng, trên đường về đến phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) thì ô tô bị thủng vỏ nên phải thay. Trong lúc thay thì 1,6 tỉ đồng để trong xe đã “không cánh mà bay”.

Trước đó, ngày 22-2, một nạn nhân mất hơn 400 triệu đồng trên ô tô tại phố Hàng Tre cũng cùng thủ đoạn xẹp vỏ ô tô. Nhận định các vụ trộm do một nhóm gây ra nên PC45 lập chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm nghi phạm người Colombia có khả năng gây ra các vụ trộm trên nên đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh 11 người trong băng nhóm này và gấp rút rà soát các thông tin liên quan.

“Anh em trong ban chuyên án phát hiện tại tòa nhà E1 khu đô thị Ciputra có một nhóm người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên xin lệnh khám xét. Tại nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu giữ 800 triệu đồng tiền mặt còn niêm phong của ngân hàng” - Trung tá Đồng kể.







Các nghi phạm tại công an cùng tang vật dao nhọn dùng đâm vào vỏ ô tô. (Ảnh do công an cung cấp)

“Lúc ập vào khám xét, hai nghi phạm sống trong căn hộ đã gọi taxi, cuốn toàn bộ tiền vào quần jean chuẩn bị tẩu thoát. Anh em chỉ cần chậm chân chừng năm phút thì chưa chắc phá được án” - Trung tá Đồng nói.

Cùng thời điểm, cảnh sát thông báo cho Cục CSGT và công an các địa phương dọc miền Trung thông tin về các nghi can trong băng nhóm này để phối hợp bắt giữ. Bởi hai nghi phạm đang trên đường tẩu thoát vào phía Nam bằng ô tô. Tại khách sạn ở huyện Gio Linh (Quảng Trị), cảnh sát đã bắt giữ hai người trong băng nhóm cùng 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của ngân hàng và 2.000 USD.

Theo trinh sát Đội 5, trước khi khám xét căn hộ của nhóm nghi can ở Hà Nội, hai nghi can trong nhóm thấy động nên rạng sáng 31-3 đã thuê taxi chạy vào TP.HCM để trốn. “Hai người này không cần mặc cả giá cước, chỉ yêu cầu có hai tài xế để chạy xe” - một trinh sát cho hay.

Không hay đồng phạm đã bị bắt giữ nên ngày 1-4, Rodricuez Cuervo Luis Alexander trở lại Việt Nam cùng hai người khác bằng đường bộ. Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), người này bị lực lượng biên phòng nhận diện, bắt giữ theo thông tin mà công an đã cung cấp. “Ngay khi nhận thông tin, PC45 Hà Nội đưa ngay xe đặc chủng vào Hà Tĩnh tiếp nhận nghi phạm về điều tra” - trinh sát kể.

Lấy việc trộm làm nghề để sống

“Các nghi can không thừa nhận đã gây nên các vụ trộm, thậm chí còn đập đầu tự tử để gây sức ép nên lúc nào công an cũng bố trí 4-5 người canh giữ 24/24 giờ những người này. Chỉ khi thấy đồng phạm đang bị công an bắt giữ, từng nghi can mới thừa nhận theo kiểu nhỏ giọt” - Đội trưởng Đội 5 chia sẻ.

Bước đầu các nghi can khai nhận: Tại quê nhà, Fabian chuẩn bị nhiều lưỡi dao sắc nhọn và sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh vào các nước khác, lấy nghề trộm cắp làm nghề chính để kiếm sống.

Nhóm trộm đeo khẩu trang, đội mũ, sử dụng tóc giả, xe cũ để gây án. Trên đường chạy trốn, cứ vài kilomet chúng lại thay đổi quần áo một lần để không ai nhận dạng được.

Theo phân công, Fabian sẽ dùng vật nhọn đâm ba vết thành hình chữ U vào vỏ ô tô để nạn nhân phải thay vỏ. Khi nạn nhân mở cốp để lấy vỏ phụ, các khóa trên xe cũng sẽ mở theo, lúc này các đồng phạm bám theo sẽ nhanh chóng ra tay trộm tài sản.

Sau khi gây án, nhóm nghi phạm sẽ thay đổi ngoại hình, mang tiền sang Lào, Campuchia đổi sang ngoại tệ, gửi về quê. “Chúng rất tiết kiệm, thuê nhà ở khu đô thị Ciputra nhưng vẫn tự mua thức ăn về chế biến. Số tiền trộm được, các nghi can gửi hết về quê, giữ tiền trong người rất ít…” - Trung tá Đồng chia sẻ.

“Những ngày theo đuổi chuyên án, anh em trong đội cũng như lãnh đạo Công an TP Hà Nội quên ăn quên ngủ. Có khi nửa đêm phát hiện ra tình tiết mới là lập tức họp để triển khai hướng tiếp cận. Có anh đi biền biệt nhiều ngày, người cha phải lên tận cơ quan để hỏi… Khi bắt được các nghi phạm cùng tang vật còn nguyên niêm phong của ngân hàng, anh em mừng vì đã không bõ công… 30 năm trong ngành công an, đây là vụ trộm phức tạp nhất mà tôi từng gặp” - Trung tá Đồng tâm sự.