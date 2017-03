Trò dựng hiện trường giả

Báo cướp vì thua bạc



Ngày 8-6-2013, Nguyễn Minh Phụng (SN 1981, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) đến CA xã Tân Hưng, huyện Tân Châu trình báo: khi đi ngang qua khu vực ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, Phụng bị 4 thanh niên lạ mặt chặn đường, dùng vật cứng kè cổ khống chế và cướp 19.600.000 đồng cùng 2 ĐTDĐ. Khi CA điều tra, nghi vấn hiện trường là giả nên đã mời Phụng lên làm việc.



Lúc đầu, Phụng vẫn khăng khăng nói rằng mình bị cướp và chỉ trên người nhiều vết thương do bọn cướp để lại. Nhưng trước chứng cứ thuyết phục, Phụng đã thừa nhận hành vi tạo dựng hiện trường và báo tin giả. Do có máu đỏ đen, Phụng “nướng” hết số tiền trên cùng 2 chiếc điện thoại vào những cuộc sát phạt. Khi thua sạch vốn và không có tiền để trả nợ, sợ bị gia đình phát hiện, Phụng bèn nghĩ ra kịch bản bị cướp giữa đường để qua mặt cơ quan công an.



Cùng một kịch bản tương tự, Trần Tài (SN 1981, bảo vệ của Nông trường Cao su Bổ Túc thuộc xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) cũng tạo hiện trường bị trộm để trốn tránh trách nhiệm. Sáng 12-6-2013, Tài mang khẩu súng bắn đạn nhựa có sẵn 6 viên đạn được nông trường trang bị, cùng 2 bảo vệ khác tuần tra quanh các lô cao su thì phát hiện có một số người đang lấy trộm mủ đất. Thấy bảo vệ từ xa, các đối tượng bỏ chạy. Nhóm bảo vệ chia nhau truy đuổi nhưng không bắt được.



Đến trưa, sau khi về chỗ nghỉ, Tài định lấy khẩu súng ra cất nhưng phát hiện đã mất nên quay lại tìm nhưng không thấy. Lo sợ bị công ty kỷ luật, Tài không nói với bất cứ ai. Đến ngày 15-6-2013, Tài mở tủ dùng để cất súng, dùng kìm bẻ cong chốt cửa, tạo các dấu vết như bị trộm rồi tri hô mất súng báo CA.



Qua điều tra, CA xác định mọi dấu vết tại hiện trường chỉ là giả tạo, Tài đã ăn năn và thừa nhận hành vi sai trái của mình.



Kẻ trộm chính là nạn nhân



Ngày 13-5-2013, bà Lê Thị Cụt (SN 1934), chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1961) và chị Huỳnh Thị Thùy Như (SN 1996, cùng ngụ Tân Hưng, Tân Châu) vui mừng vì được CA trao trả tài sản bị chiếm đoạt. Nhưng họ ngỡ ngàng, đau xót khi biết kẻ gian lại chính là người ruột thịt của mình.



Bà Cụt, chị Thuận và chị Như là bà, mẹ ruột và em dâu của Phan Thị Ngọc Thúy (SN 1980, ngụ ấp Tân Hưng A, xã Tân Hưng, Tân Châu). Do có mối quan hệ ruột thịt nên cả 3 người tin tưởng, đưa số vàng dành dụm được giao cho Thúy cất giữ.

Đến ngày 11-5-2013, Thúy “hoảng hốt” thông báo là bị trộm đột nhập vào nhà lấy toàn bộ số vàng của 3 người và cả của Thúy gồm 34,5 chỉ vàng 24K và 1 chỉ vàng 18K. Tiếc của, chị Thuận báo CA. Qua điều tra, CA xác định hiện trường vụ trộm vàng là ngụy tạo.



Biết không thể quanh co chối tội, Thúy đã khai nhận hành vi “vừa ăn cướp vừa la làng” của mình. Do tham lam muốn chiếm đoạt số vàng được gửi nên Thúy đã dàn cảnh trộm vào nhà. Công an huyện Tân Châu đã thu hồi toàn bộ số vàng mà Thúy cất giấu sau bếp, trả lại cho người bị hại.



Theo quy định tại điều 7, khoản 2, điểm b Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 1-9-2010 của Chính phủ: hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.





Theo NHUNG - HUYỀN (CATPHCM)