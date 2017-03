Trở thành tội phạm vì nghiện 'bắn cá'

Chiều 7-12, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Tú (21 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an phường Phú Cường để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Nghi can bị các "hiệp sĩ" mời về cơ quan công an làm việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Bùi Xuân Dũng (ngụ phường Phú Cường) phát hiện đã có người phá cửa phòng trọ của mình trộm 4 triệu đồng tiền mặt, hai điện thoại di động (trị giá khoảng 12 triệu đồng) và nhiều giấy tờ tùy thân, cà vẹt, bằng lái xe... Ngay lập tức anh Dũng trình báo vụ việc cho Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.



Sau đó các “hiệp sĩ” đã truy tìm và xác định nghi can đang ẩn nấp tại tiệm game bắn cá thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một. Đến trưa cùng ngày, khi nghi can vừa bước ra khỏi quán thì các “hiệp sĩ” áp sát, mời về công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, nghi can đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm tài sản của anh Dũng. Theo Tú, do nghiện chơi game bắn cá mà không có tiền chơi nên đã quyết định đi trộm tài sản.