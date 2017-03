Trờ về từ Trung Quốc tố cáo đường dây buôn người

(PLO) - Chiều 13-9, Công an huyện Kỳ Sơn cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ lừa bán chị Lô Thị Ng (trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc.