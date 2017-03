Trộm 100 cây vàng: Vừa mở tiệc mừng đã bị hốt

Thiện là một trong những nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Khánh tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cũng là tên trộm chuyên nghiệp, có “số má” ở Đồng Nai.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận thông tin trên và cho biết thêm Nguyễn Tiến Thiện bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp lúc 21 giờ ngày 10-3 khi nghi phạm này đang trốn tại nhà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiện, lực lượng công an thu giữ số lượng vàng lớn cùng nhiều tang vật khác.

Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu Thiện khai nhận Thiện cùng hai thanh niên khác thuê một xe du lịch Chevrolet năm chỗ, mang theo nhiều dụng cụ mở khóa cửa chuyên nghiệp, đi từ Đồng Nai ra Bình Định để tổ chức đột nhập các tiệm vàng. Rạng sáng 10-3, băng trộm này đột nhập tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm một số lượng vàng lớn rồi chạy xe về lại Đồng Nai với chặng đường hơn 700 km. Trên đường đi, nhóm này ghé vào nhiều tiệm vàng dọc đường, bán một phần số vàng trộm được với số tiền 180 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Ngay khi vừa về đến Đồng Nai, nhóm trộm đã tổ chức tiệc ăn mừng.

Hiện Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ chiếc ô tô do băng trộm thuê đi gây án để phục vụ điều tra, đồng thời phối hợp với lực lượng công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết thêm hiện công an đã thu hồi được phần lớn số vàng bị trộm và đang tiếp tục thu hồi số vàng mà băng trộm đã bán do có hóa đơn mua bán.

Trước đó, bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến cơ quan công an trình báo bị trộm đột nhập tiệm vàng lấy đi hơn 100 lượng vàng 18K với tổng trị giá trên 2 tỉ đồng. Theo bà Khánh, khoảng 3 giờ ngày 10-3, khi nghe nhiều tiếng động lạ, bà phát hiện cửa chính bị mở. Tiếp đó bà Khánh thấy một người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đang dùng cây sắt cạy khóa tủ vàng rồi hốt vàng bỏ vào túi. Khi bà Khánh tri hô thì kẻ trộm chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài.

Khám nghiệm hiện trường vụ trộm, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận kẻ trộm đã đục cửa sắt đột nhập tiệm vàng, cạy cửa tủ đựng vàng để lấy cắp. Tiệm vàng Kim Khánh không trang bị camera an ninh, chỉ có hệ thống báo động. Tuy nhiên, hệ thống báo động đã bị kẻ trộm vô hiệu hóa trước khi đột nhập tiệm vàng. Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Bình Định phát hiện băng trộm đang trên đường chạy trốn vào Đồng Nai. Lập tức, một tổ công tác của công an tỉnh nhanh chóng vào phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Thiện ngay khi nghi phạm vừa về đến nhà.