Trộm 11 cây vàng, mang về cho mẹ bán

Ngày 25-11, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản đối với hai mẹ con Nguyễn Duy Minh (31 tuổi), Nguyễn Thị Bình (66 tuổi, cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cường (51 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Nghi can Nguyễn Duy Minh.

Theo trình báo, ngày 10-11, chị HCT có đến một cửa hiệu ở phố Hàng Bạc để nhận vàng và đựng vào túi xách, cất trong cốp xe.

Trên đường về, chị T. dừng mua rau tại một cửa hàng tạp hóa. Chị T. mở cốp, lấy chiếc túi xách treo phía trước đầu xe rồi cúi xuống chọn rau. Sau khi chọn hàng xong, người phụ nữ này quay lại xe để lấy tiền thanh toán thì phát hiện chiếc túi xách đã không cánh mà bay.

Tại cơ quan công an, chị T. cho biết trong túi xách có chứa 11 cây vàng, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại iPhone 5S cùng một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản khoảng 360 triệu đồng.

Nhận được trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm cùng Công an phường Chương Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ ba nghi can trên.

Theo lời khai ban đầu, Minh thừa nhận lợi dụng lúc chị T. không để ý đã lấy trộm chiếc túi xách. Minh bán một phần số vàng, thu được 135 triệu đồng; số còn lại Minh đưa cho mẹ là Bình. Nhận vàng từ con trai, người phụ này nhờ Nguyễn Văn Cường đi bán được 181 triệu đồng và trả công 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.