Trộm 15 chiếc tivi trong quán karaoke

(PLO)- Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ khẩn cấp bốn nghi can gồm: Lê Hữu Đức (40 tuổi, tự Đức “mát”), Nguyễn Trung Tâm (tự "Thảo em" 33 tuổi, cùng ngụ Thuận An), Phạm Văn Mau (37 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Thành Phước (28 tuổi, quê Vĩnh Long) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi can bị bắt giữ. Theo đó, công an thị xã nhận được tin báo mất trộm của chủ quán karaoke Star (phường Lái Thiêu) bị kẻ trộm cắt bẻ khóa lấy đi 15 chiếc tivi màn hình phẳng, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đức “mát” cùng đàn em. Qua đấu tranh khai thác, Đức khai đêm 2-10, khi đi qua quán karaoke trên phát hiện quán không có bảo vệ trông nên đã dùng kìm cộng lực cắt khóa, lẻn vào bên trong lấy đi 15 tivi màn hình phẳng của tiệm này. Sau khi trộm, Đức gọi điện thoại cho Phước là tài xế taxi đến địa điểm chở theo tivi trộm được và đồng bọn cùng tẩu thoát. Sau đó nhóm nghi can bán từ 3 đến 6 triệu đồng/chiếc. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Vũ Hội