Trộm 25 chỉ vàng ở quê rồi vào Bình Dương làm công nhân

Theo hồ sơ, ngày 4-3-2015, Bình cùng Nguyễn Sỹ Lĩnh (trú huyện Yên Thành) đột nhập vào nhà chị Trần Thị Thân (ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành). Tại đây, Bình và Lĩnh đã phá két sắt lấy trộm 25 chỉ vàng và 3 triệu đồng.

Khi công an vào cuộc điều tra bắt được Lĩnh thì Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh truy nã toàn quốc Bình về tội trộm cắp tài sản.

Còn Lĩnh bị TAND huyện Yên Thành phạt năm năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng bắt được Bình khi Bình đang trốn truy nã đi làm công nhân ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.