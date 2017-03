Trộm 40 tấn cám, bốn bảo vệ bị bắt

Đây là bốn bảo vệ của Công ty Woosung (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6 đến tháng 10-2015, nhóm của Nhi cùng một số nghi can khác (chưa rõ lai lịch) bàn bạc với nhau, thay đổi hướng camera và đột nhập vào kho để lấy trộm cám gia súc của công ty. Nhóm của Nhi đã lấy trộm được 660 bao cám (khoảng 40 tấn) thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Số cám trộm được, nhóm này đã bán cho một người tên “Ba Ke” với tổng số tiền thu là 320 triệu đồng rồi chia nhau ăn xài. Hiện công an tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.

VŨ HỘI