Trộm 6,1 tỉ đồng rồi mang súng đi giải quyết 'ân oán'

Ngày 7-3, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Cao Ngọc Dương (28 tuổi, trú khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội trộm cắp tài sản và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Bị can Cao Ngọc Dương.

Đêm 15-2, Dương và Nguyễn Thành Bình (33 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) trộm số tiền khoảng 6,1 tỉ đồng (gồm 220.000 USD, 600.000 bath Thái Lan; 921.000 yen Nhật; 669.300 TWD Đài Loan) trên xe khách Tuấn Thủy (ở Nghệ An) rồi mang về nhà cất giấu.

Ngay sau đó, Dương rủ nhóm bạn đến quán karaoke (ở bên đường Phan Đình Phùng, TP Vinh) để chiêu đãi. Khi nhóm Dương đang hát thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trong đó có Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi, trú TP Vinh) và Hoàng Văn Sang (22 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Chủ quán và người dân phải gọi Công an phường Cửa Nam và cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường thì hai nhóm trên mới giải tán.

Khoảng 22 giờ đêm 15-2, Dương đi ăn tối một mình nhận được điện thoại của bạn gọi điện thoại nói: "Mi về cầu Tân Phượng đi, nhóm thằng Nhật chuẩn bị đến tìm anh em ta". Dương chạy về nhà lấy một túi vải bên trong đựng một khẩu súng AK, một khẩu súng săn của Mỹ, một túi đựng hàng chục loại đạn rồi nhờ anh trai đi xe máy chở Dương đến khu vực cầu Tân Phượng.

Tại đây, Dương gặp Hà đã chờ sẵn. Dương gọi điện thoại cho một số đàn em: "Đi ra cầu Tân Phượng gấp, có đồ đây rồi".



Số tiền Dương cùng Bình trộm được.

Khi nhóm của Dương và nhóm của Nhật chuẩn bị đánh nhau thì lượng cảnh sát 113 và Công an phường Vinh Tân (TP Vinh) ập đến. Cảnh sát phát hiện, thu giữ hai khẩu súng của Dương vứt ở gốc cây và số đạn trên. Sau đó, cảnh sát 113 chuyển giao Dương cùng hai khẩu súng và hàng chục viên đạn cho Cơ quan Công an TP Vinh điều tra, khởi tố.

Dương khai hai khẩu súng, hộp tiếp đạn và 35 viên đạn trên do Dương nhặt được gần hồ ở phường Vinh Tân vào ngày 14-2.

Liên quan đến vụ trộm 6,1 tỉ đồng trên xe khách, Bình cũng đã bị khởi tố và tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, biểu dương, chúc mừng và trao thưởng Ban Chuyên án Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án trên.