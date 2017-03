Trộm 80 triệu đồng tại phòng Chi cục phó thi hành án

Ngày 30-11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng, đối với Hoàng Trịnh Anh (SN 1982, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14-11, nhân viên bảo vệ trụ sở Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh (Hà Nội) phát hiện kẻ gian phá khóa cửa chính, đột nhập vào bên trong các phòng tiếp dân, phòng kế toán và phòng của 2 chi cục phó để lục lọi lấy trộm tài sản. Kẻ gian đã lấy trộm 80 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động Nokia và 1 chiếc sạc pin điện thoại trong phòng một Chi cục phó. Tên trộm "ga-lăng" Hoàng Thịnh Anh tại cơ quan điều tra Qua điều tra, ngày 25-11, Công an huyện Đông Anh đã triệu tập Hoàng Trịnh Anh để làm rõ. Tại đây, Trịnh Anh khai nhận do nợ tiền “lô-đề”, cờ bạc của nhiều người nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Phát hiện trụ sở Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh ban đêm rất vắng người qua lại nên chiều ngày 14-11, Anh mua 1 đôi găng tay bảo hộ lao động và 1 đoạn sắt dài 30cm, 1 đầu dẹt để dùng làm phương tiện cậy phá cửa để chuẩn bị “phi vụ” trộm cắp này. Đến 23 giờ cùng ngày, Anh trèo qua rào sắt lọt vào khuôn viên trụ sở Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh ẩn nấp, chờ đến khi bảo vệ ngủ say mới phá cửa, đột nhập vào các phòng bên trong trụ sở lục lọi trộm cắp tiền và điện thoại di động. Ngoài ra, Công an huyện Đông Anh cũng phát Hoàng Trịnh Anh dù đã có vợ ở quê song vẫn cặp “bồ” với một cô gái làm nghề tự do ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Dù không có nghề nghiệp, nhưng Anh nghiện “lô-đề”, cờ bạc nên nợ nợ bạn bè, người quen rất nhiều tiền. Sau vụ trộm, Hoàng Trịnh Anh ngoài trang trải nợ nần còn đồng thời tặng vợ và “người yêu” mỗi người 1 chiếc điện thoại di động Nokia là “chiến lợi phẩm” trong vụ trộm cắp trên.

Theo F.Hưng (NLĐO)