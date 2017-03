Trộm bẻ khóa, 'cuỗm' xe máy SH trong vòng 10 giây

Clip tên trộm bẻ khóa, "cuỗm" chiếc xe SH trong chỉ trong vòng 10 giây (clip: gia đình cung cấp)

Chiều 8-5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút, ghi lại cảnh một tên trộm ngang nhiên bẻ khóa, trộm chiếc xe máy SH ngay giữa ban ngày.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 8-5, tại con phố An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Vào thời điểm trên, một hộ gia đình đã bị hai người đi xe máy, phá khóa lấy đi một chiếc xe máy SH màu trắng. Đáng chú ý, tên trộm trong clip chỉ mất đúng 10 giây để bẻ khóa và lái chiếc xe SH đi mất hút.

Sự việc nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận với hy vọng tìm được thông tin về hai tên trộm, giúp chủ nhà lấy lại chiếc xe. Nhiều người vô cùng kinh ngạc trước sự chuyên nghiệp và cũng không kém phần manh động của hai người này. "Ngay giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám ngang nhiên như vậy, xe đã khóa mà chỉ mất có chục giây đã lấy đi được, quá nguy hiểm" - một thành viên trong diễn đàn mạng bình luận.



Tên trộm chỉ mất 10 giây để bẻ khóa và lái chiếc xe đi mất hút (ảnh cắt từ clip)

Liên hệ với chị Phùng Hương Giang - người đăng tải clip và cũng là người bị mất chiếc xe SH, chị này cho biết sự việc xảy ra vào 12 giờ 50 trưa nay (8-5), chiếc xe bị đánh cắp là xe máy SH, mang BKS 29C1-183.98.

Thời điểm trên, chồng chị Giang vừa đi về thì bị chóng mặt nên để chiếc xe trước cửa rồi lên nhà nghỉ. Khoảng 30 phút sau, chồng chị quay xuống thì tá hỏa phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay". Lập tức chạy lên nhà coi camera an ninh, vợ chồng chị mới biết xe đã bị hai tên trộm lấy đi mất.

"Hai người này điều khiển xe máy mang BKS 29S1-219.89, người bẻ khóa đội mũ lưỡi trai, mặc quần bò ngố, trước khi ra tay khoảng 20 phút, chúng đã đi lại để quan sát mọi người trong ngõ. Chiếc xe bị mất chỉ trước vài phút khi chồng tôi chuẩn bị xuống nhà. Chúng tôi cũng có hình ảnh khuôn mặt của hai người này" - chị Giang cho hay.



Camera an ninh cũng ghi lại được khuôn mặt của hai tên trộm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Giang đã tới trình báo tại Công an phường Yên Phụ. Tại đây, cơ quan công an đã xác minh thông tin dựa trên biển số xe mà camera an ninh ghi lại, tuy nhiên đây là biển số giả. Hiện lực lượng chức năng đang căn cứ vào hình ảnh khuôn mặt các đối tượng từ camera để tổ chức xác minh, truy tìm.

"Tôi không biết có cơ hội tìm lại được xe hay không, vì vậy muốn chia sẻ lên mạng để nhờ cộng đồng online có thể giúp đỡ, cung cấp thông tin về hai người này, thêm được phần trăm cơ hội nào thì càng tốt" - chị Giang thông tin.