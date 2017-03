Trộm bị bắt vì đến Công an xã nộp phạt

Nguyễn Công Vị và Đỗ Văn Chúc.

Nguyễn Công Vị, 33 tuổi, ngụ Thái Nguyên, là đối tượng nghiện ma túy sống lang thang ở khu vực xã Bình Hòa huyện Thuận An đã kết thân với Đỗ Văn Chúc, 22 tuổi, ngụ Đắk Lắk, cũng là đối tượng sống lang thang.

Khoảng 1h30' sáng 3/5, Vị, Chúc dùng thanh sắt cạy cửa đột nhập vào tiệm bán điện thoại Toàn Phong tại ấp Đồng An 2, xã Bình Hòa huyện Thuận An trộm điện thoại. Vị, Chúc bèn trộm máy tính, loa… trị giá hơn 20 triệu đồng và hai chai rượu ngoại.

Khi Công an địa phương đang khoanh vùng các đối tượng khả nghi thì khoảng 10h ngày 3/5, Vị, Chúc mang tài sản trộm bán cho một thanh niên tại xã Bình Hòa lấy 1,7 triệu đồng.

Khoảng 9h sáng 4/5, Vị mang tiền đến Công an địa phương đóng phạt để lấy xe máy ra hộ bạn. Phát hiện Vị hao hao giống đối tượng trong hình được chụp lại từ camera mà bị hại cung cấp, một chiến sĩ Công an xã Bình Hòa đã đã khéo léo đấu tranh với Vị. Sau một hồi quanh co, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm của mình. Chúc cũng bị bắt ngay sau đó cùng tang vật.





Theo L.T.Phương (CAND)