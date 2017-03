Trộm biệt thự bắn người làm bị thương

Sáng sớm cùng ngày, Công an phường Bình Chiểu đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức cũng được tăng cường. Hơn 15 điều tra viên, công an phường và dân quân đã khẩn trương vào cuộc. Thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, trưởng Công an Q.Thủ Đức, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra.

Xưởng đúc đồng Tâm Quang nằm bên cạnh căn biệt thự





Hàng rào biệt thự bị trộm

Theo lời kể của các nhân chứng, lúc 3g sáng khoảng 3 thanh niên to cao đã đột nhập căn biệt thự. Sau khi đột nhập được vào bên trong nhà, các đối tượng đang đục tủ trộm tài sản thì bị phát hiện. Một người làm trong cơ sở Tám Quang tri hô và chống cự lại thì bị một đối tượng gí súng vào đầu nói “mày muốn sống thì im miệng”.

Công an điều tra hiện trường căn biệt thự

Khi thấy có thêm hai người khác phát hiện, đối tượng này đã nổ súng khiến một người bị thương ở đầu, máu chảy nhiều phải đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của tổ điều tra, loại súng các đối tượng này bắn có thể là súng dùng đạn hơi cay. Sau khi bị đánh động, các đối tượng này đã bỏ chạy để lại hai đôi dép bên bức tường rào. Tổ điều tra cũng đã thu thập nhiều vật chứng tại hiện trường để điều tra làm rõ.





Công an lấy lời khai nạn nhân





Công an phong tỏa hiện trường

Được biết, cơ sở đúc đồng - biệt thự Tám Quang có bảo vệ và hai hàng rào kiên cố. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, ông chủ căn biệt thự này đang đi Canada thăm con. Trước đó vào đêm thứ sáu (25-5) căn biệt thự này đã bị những đối tượng lạ mặt đến thả thuốc giết hai con chó. Người dân ở khu vực này cho biết từ đầu năm đến nay đã có nhiều đối tượng tìm cách đột nhập căn biệt thự này để trộm nhưng không thành.



