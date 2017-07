Trộm bò làm thịt vì... thèm ăn lòng bò, uống rượu

Ngày 25-7, Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ Vi Văn Lê (49 tuổi) và Lô Văn Đức (31 tuổi, cùng trú bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện miền núi Con Cuông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can Vi Văn Lê (trái) và Lô Văn Đức. Ảnh: T.VY

Đêm 23-7, lực lượng Công an xã Bình Chuẩn đi tuần tra, phát hiện Lê và Đức đang chế biến, làm thịt con bò ở chân dốc xã Bình Chuẩn với biểu hiện nghi vấn. Trong khi đó, ông Lô Văn Tinh (ở bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn) bị mất một con bò vàng. Do đó, Công an xã Bình Chuẩn gọi hỏi Lê và Đức lên để đấu tranh, làm rõ.

Lê và Đức khai nhận, cả hai thèm uống rượu với lòng bò nên đã rủ nhau bắt trộm con bò cái màu vàng để giết thịt. Tuy nhiên, khi chưa kịp chế biến bộ lòng để ăn nhậu thì bị phát hiện. Công an đến chỗ của Lê và Đức thu giữ được tang vật bộ lòng bò để trong chiếc chậu nhôm chưa kịp nấu chín. Còn thịt bò thì Lê và Đức đã mang đi bán, mua rượu.

Từ đó, Công an xã Bình Chuẩn tạm giữ và chuyển giao Lê và Đức lên Cơ quan công an huyện Con Cuông để tiếp tục điều tra.