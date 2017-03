Trộm bò xẻ lấy thịt bán

Sáng ngày 8/5, Công an xã An Cư (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, rạng sáng cùng ngày, gia đình ông Phạm Văn Lý (46 tuổi, ở thôn Phú Tân 2, An Cư) phát hiện mất một con bò trị giá trên 30 triệu đồng đã bị kẻ trộm bắt mổ lấy thịt bán.

Theo lời của gia đình, sau khi phát hiện bò mất đã tổ chức đi tìm thì phát hiện chỉ còn phần đầu và khung xương, nằm cách nhà khoảng 200 m; toàn bộ 4 đùi và phần thịt bò đều bị cắt sạch. Gia đình ông Lý đã thu gom phần xương xẩu còn lại bán được 2 triệu đồng. Công an xã An Cư cho biết, thủ đoạn trồm bò kiểu này là lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương. Hiện Công an huyện Tuy An đã vào cuộc điều tra thủ phạm. Theo Doãn Công (Dân trí)