Trộm cả heo đất tiết kiệm

Chiều 12/12, CQĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án trộm cắp tài sản lớn và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Hải (32 tuổi), Nguyễn Văn Duy (22 tuổi), cùng trú phường Thanh Bình và Ngô Đình Huy (20 tuổi), trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra của CQĐT, Công an quận Hải Châu cho biết, Huy, Hải, Duy vốn là những đối tượng ăn chơi lêu lổng. Chúng thường tụ tập với một số thanh niên trong xóm để nhậu nhẹt, vũ trường. Khi hết tiền, chúng bắt đầu tổ chức thành băng nhóm trộm cắp. Từ khoảng tháng 3/2010, chúng bắt đầu đi "ăn đêm". Đối tượng chúng nhắm đến là tiền, nữ trang, laptop, điện thoại di động, đồng hồ, máy ảnh, quần áo đắt tiền và cả heo đất đựng tiền của trẻ nhỏ trong gia đình…

Mỗi lần đi trộm, chúng phân công công việc rất kỹ càng, kẻ đứng cảnh giới từ xa, kẻ đứng cảnh giới ngay sát nhà, để tiếp ứng cho đồng bọn, thậm chí cần thiết có thể một lúc 2 tên cùng lẻn vào nhà để thực hiện hành vi phạm tội, để đề phòng trong gia đình người bị hại, có ai bất ngờ thức giấc phát hiện thì tương trợ đánh tháo cho nhau để cùng thoát thân. Vì vậy, suốt một thời gian dài, tình trạng trộm đột nhập ban đêm trên địa bàn quận Hải Châu diễn biến khá phức tạp, khiến cho lực lượng bảo vệ cho sự bình yên cuộc sống của nhân dân thấy lo lắng, bất an.

Với phương thức thủ đoạn đó, nhóm tội do Duy, Huy, Hải cầm đầu đã đột nhập vào nhà dân, người nước ngoài thuê ở, phòng trọ sinh viên để "ăn hàng". Cho đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 120 vụ; đến nay đã làm rõ 60 vụ đã có người bị hại, tài sản thiệt hại gồm: 813 USD, 21 laptop, 60 ĐTDĐ, 6 đồng hồ đeo tay, 3 túi xách có giá trị, 1 máy nghe nhạc, 1 kim từ điển, 1 máy ảnh, 1 áo da, 5,2 chỉ vàng ta và nhiều đồ nữ trang bằng vàng tây và hàng chục triệu đồng tiền Việt.

Ngoài ra, 60 vụ khác do các đối tượng thực hiện trộm cắp quá nhiều lần nên không nhớ rõ nơi thực hiện. Tuy nhiên theo lời khai của chúng, số tài sản chiếm được trong những vụ này khoảng gần 30 triệu VND, 42 USD, 8 laptop, 72 ĐTDĐ, 1 máy ảnh, 1 xe đạp.

Mở rộng vụ án, CQĐT cũng đã làm rõ thêm một số đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do chúng trộm cắp được. Tuy nhiên, xét thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, bọn tội phạm hoạt động với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, gây án quá nhiều lần, hiện vẫn còn nhiều người bị hại chưa làm rõ, Công an quận Hải Châu đã chuyển vụ án lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng để điều tra theo thẩm quyền.





