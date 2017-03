Trộm cắp, cướp giật giảm mạnh nhờ gắn camera ‘mắt thần’

Từ khi nhân dân lắp đặt camera giám sát, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận đã ổn định hơn, tội phạm hình sự đã giảm đáng kể.

Theo đó, trong năm 2014 tội phạm pháp hình sự giảm 26 vụ, tỷ lệ phá án đạt 63,10%; án trộm cắp tài sản giảm 35 vụ so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tội phạm pháp hình sự còn 188 vụ (giảm 5 vụ), phá án thành công 125 vụ; án trộm cắp, cướp giật giảm 24 vụ so với cùng kỳ.



Thượng tá Đặng Quang Đức, Phó trưởng Công an quận Gò Vấp nhận bằng khen của Công an TP.Hồ Chí Minh

Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết: “Từ khi có mô hình gắn camera giám sát, tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, ổn định. Tội phạm pháp hình sự, trộm cắp, cướp giật được kéo giảm.”

Từ hiệu quả đặc biệt của camera “mắt thần”, người dân ở nhiều phường đã chủ động góp tiền để lắp đặt hệ thống camera giám sát, nhất là ở các khu nhà trọ sinh viên, các khu chợ, tụ điểm ma túy, mại dâm…

Được biết, một bộ camera giám sát với 01 đầu ghi hình và 04 mắt camera có giá khoảng 11 triệu đồng.

Bà Hồ Thị Liên, chủ dãy trọ ở khu phố 11, phường 12 đã mạnh dạn đầu tư 12 triệu đồng để lắp đặt một bộ camera giám sát. Bà Liên chia sẻ: “Từ ngày gắn camera giám sát, nạn trộm cắp, nhậu nhẹt rồi đánh nhau đã không còn. Công an nhiều lần bắt trộm nhờ camera nên khu trọ đã an ninh hơn rất nhiều so với trước đó.”

Theo hội nghị, phường 12 được xem là tiên phong, điểm sáng vận dụng mô hình camera “mắt thần” trong việc giám sát, xử lý tội phạm, bảo đảm cuộc sống an bình cho người dân. Tụ điểm mại dâm trá hình trên 2 tuyến đường Tân Sơn – Phan Huy Ích đã được xóa trắng.