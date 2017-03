Trộm cắp dọc đường đòi tài xế tiền chuộc

Thời gian gần đây, trên quốc lộ 1A địa phận giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật nhắm vào cánh tài xế ô tô, xe tải. Mỗi khi thấy xe dừng ven đường, đối tượng lẻn lên xe, trèo vào cabin trộm giấy tờ, tài sản, sau đó chúng liên lạc với nạn nhân đòi tiền chuộc.

Dừng xe là mất tài sản

Theo trình bày của tài xế Lê Thế Thành ở phường Bình Đa (TP Biên Hòa), khoảng 11 giờ ngày 27-3, xe vừa đến ngã ba Bình Thắng (Bình Dương) thì bất ngờ gặp sự cố. Anh dừng xe kiểm tra, nhận thấy xe chỉ hư hỏng nhẹ nên đi tiếp. Khi anh lên cabin thì phát hiện hai ĐTDĐ cùng chiếc ví có gần 1 triệu đồng và giấy tờ tùy thân biến mất.

Một người dân gần đó đến nói lúc anh đang kiểm tra xe thì có hai thanh niên tóc nhuộm vàng, đi xe máy màu đỏ đậu trước đầu xe tải. Một người trèo lên cabin lấy trộm đồ rồi cả hai tẩu thoát về hướng Suối Tiên.

Tối cùng ngày, anh Thành mượn máy gọi vào số máy điện thoại bị lấy cắp thì có người trả lời: “Muốn lấy lại giấy tờ, điện thoại mau đem tiền đến chuộc”. Theo đó, anh Thành phải mang 6 triệu đồng đến ngã tư Bình Thái (quận 9, TP.HCM) đúng 8 giờ ngày 28-3 để chuộc lại giấy tờ. Anh Thành năn nỉ một hồi, chúng đồng ý giảm xuống còn 4 triệu đồng kèm theo điều kiện anh phải đi một mình, không được trình báo với công an.



Khu vực ngã ba Bình Thắng, nơi tài xế Lê Thế Thành bị trộm giấy tờ xe, điện thoại. Ảnh: TD

Đúng hẹn, anh Thành đến ngã tư Bình Thái, chờ khoảng 30 phút thì có cuộc gọi bảo anh Thành rẽ trái về hướng quận 9, đi khoảng 2 km đến gốc một cây vông thì dừng lại. Tại đây anh Thành đợi tiếp 30 phút nữa lại có cuộc điện thoại yêu cầu đi vào một con hẻm cụt. Cuối hẻm, anh gặp hai thanh niên đi xe máy màu đỏ đang đứng đợi, xung quanh gần 10 đối tượng nữa lảng vảng. Cả hai nói đã cầm điện thoại và giấy tờ ở tiệm cầm đồ, muốn chuộc thì đưa tiền để chúng dẫn tới lấy. Đến nơi, anh Thành định xin giảm bớt số tiền chuộc, lập tức bị chúng rút dao ra đe dọa. Hoảng sợ anh đành giao đủ 4 triệu đồng nhận lại giấy tờ, điện thoại rồi đi về.

Chờ công an ra tay

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an phường Bình Thắng cho biết người dân ven quốc lộ đã phản ánh tình trạng nêu trên. Các nhóm “ăn bay” thường đi 4-5 tên ra tay rất nhanh nên việc phát hiện, bắt giữ khó thực hiện kịp thời. Thời gian gần đây công an địa phương tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, nhất là các điểm nóng. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản các tài xế. Tuy nhiên, công an triệt phá được nhóm này lại xuất hiện nhóm khác. Hơn nữa đây là địa bàn giáp ranh nên việc truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn. Sắp tới Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương phối hợp với Công an Đồng Nai, TP.HCM lên kế hoạch ngăn chặn.

TIẾN DŨNG