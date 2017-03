Trộm cắp hoành hành, người dân nơm nớp lo sợ

Công an xã không lưu giữ hồ sơ Khi PV đề nghị xác minh thông tin cụ thể về các vụ trộm cắp trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng Công an phụ trách xã Tam Đồng cho biết: “Tình hình an ninh trật tự ở địa phương mình vẫn ổn định, từ đầu năm chỉ có 1-2 vụ mất cắp xe máy. Sau đó, công an xã Tam Đồng báo cáo đồn công an Thạch Đà, đồn báo cáo công an huyện Mê Linh, xã không giữ lại hồ sơ gì cả”.