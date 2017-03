Trộm cắp lấy tiền mua ma túy

Theo tài liệu của Trạm Cảnh sát Nông Lâm cung cấp, khoảng 3h sáng 6-9, đối tượng Nguyễn Văn Quyết, SN 1985, HKTT tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến địa bàn xóm 4B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm với mục đích lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Đi đến phòng trọ của chị Lê Thị Hương, SN 1990, HKTT tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên ở xóm 4B, Quyết phát hiện cửa phòng khép hờ. Nhìn qua khe cửa, đối tượng phát hiện chị Hương cùng hai anh Trai là Tiến và Tâm đang ngủ. Thấy chiếc ĐTDĐ Nokia đắt tiền của chị Hương để trên bàn, Quyết vào phòng trộm cắp chiếc điện thoại. Đang lục tìm đồ đạc có giá trị trong phòng để lấy trộm thì anh Tiến tỉnh giấc phát hiện và giữ Quyết lại.

Bị chủ nhà phát hiện, Quyết rút dao nhọn mang theo trong người đâm tới tấp về phía anh Tiến. Do vừa mới tỉnh giấc, không kịp phản xạ nên anh Tiến bị dính hai nhát dao của Quyết vào đùi và tay. Cùng lúc đó, tổ công tác Trạm Cảnh sát Nông Lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó đã phối hợp với anh Tâm, anh Tiến cùng người dân khống chế bắt giữ được Nguyễn Văn Quyết. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do không có tiền mua ma túy nên đi trộm cắp. Được biết, Quyết là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù đầu tháng 7-2010.

Gần đây nhất, vào khoảng 10h ngày 7-9, Nguyễn Xuân Phương, SN 1974, HKTT tại số 3, ngách 149/285, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - 1 đối tượng nghiện ma túy nặng mang theo một vam phá khóa đi vào khu vực xóm 10, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm để trộm cắp tài sản. Tại đây, phát hiện chiếc xe máy màu đen, BKS: 28Z8-4622 của anh Nguyễn Văn Bộ, SN 1984, HKTT tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để trước cổng phòng trọ của một người bạn không khóa càng. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Nguyễn Xuân Phương dùng vam phá khóa trộm cắp. Đang dắt chiếc xe máy định tẩu thoát thì đối tượng bị người dân và Trạm Cảnh sát Nông Lâm phát hiện bắt giữ.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)