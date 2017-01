Trộm cắp mùa 'củ mật' vùng ven TP.HCM giảm

Ngày 17-1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Võ Chí Hiếu – Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH (Công an quận 12) cho biết ngay từ đầu năm 2016, Công an quận 12 đã tập trung nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng trộm cắp trên địa bàn quận. Vì vậy, trong năm 2016, quận 12 xảy ra 230 vụ trộm cắp, giảm 131 vụ so với năm 2015 (năm 2015 xảy ra 361 vụ).

Mới đây, thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm trước và sau Tết, từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-1-2017, quận 12 xảy ra 10 vụ trộm cắp tài sản (khám phá 7 vụ, bắt 8 người), giảm 4 vụ so với tháng trước.

Theo ông Hiếu, trộm cắp cuối năm ở quận 12 có dấu hiệu giảm do quận đã triển khai nhiều giải pháp tấn công trấn áp tội phạm. Địa phương còn vận động người dân mạnh dạn tố giác tội phạm về đường dây nóng của công an quận: 08.3812.12.12. "Việc vận động nhân dân tố giác tội phạm nằm trong chương trình khen thưởng “Vì quận 12 bình yên”, đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ", ông Hiếu nói.