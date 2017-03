Trộm cắp tung hoành tại các xóm trọ sinh viên

Các khu vực dễ mất đồ nhất là những xóm trọ có thành viên thuê nhà phức tạp , sinh viên, người đi làm, những người không có công ăn việc làm… Tại đây, luôn luôn có nhiều người ra vào, giờ giấc chênh lệch nên dễ xảy ra tình trạng mất đồ.

Trong khi đó, khi có người tìm đến thuê nhà, hỏi về vấn đề an ninh thì chủ nhà nào cũng khẳng định là đảm bảo. Nhưng vì lợi nhuận, họ chỉ biết xây lên những dãy trọ rồi thu tiền, ít khi để ý đến vấn đề an ninh trật tự.

Cửa xóm trọ mở cửa cả ngày lẫn đêm

Đến khi người thuê trọ bị mất đồ, các chủ nhà trọ luôn phủi trách nhiệm theo kiểu “mất thì phải tự chịu trách nhiệm, lần sau phải cẩn thận hơn” hoặc “lên công an phường mà báo”. Cứ thế, người thuê trọ đành im lặng chấp nhận.

Theo những người thuê trọ, thời gian mất trộm vào những thời điểm mọi người đi vắng, hoặc vào ban đêm khi tất cả đã ngủ say, cửa chốt không an toàn. Đô khi, dù có nhìn thấy bọn trộm, nhiều người không dám phản kháng lại, chỉ nằm im vì sợ bọn chúng liều lĩnh.

Ngoài ra, bọn trộm thường trà trộn, đóng giả bạn của sinh viên trong xóm tới chơi hoặc do chính người trong xóm lợi dụng lúc sơ hở của khổ chủ để lấy cắp, nên chủ nhà cũng khó kiểm soát.

Chốt cài cửa bên trong luôn lỏng lẻo

Theo phản ánh, gần đây xóm trọ của bà Trần Thuý P. (27/16 ngã tư Cổ Nhuế) thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm, chủ yếu là quần áo.

Bạn Lê Thị Loan (SV Học viện Báo chí Tuyên truyền) chia sẻ: “Tôi liên tục bị mất quần áo, buổi tối giặt xong phơi ngoài dây, nhưng sáng ra quần áo đã không cánh mà bay. Vì bị mất nhiều quá nên tôi đã phải chuyển xóm trọ”.

Một nơi cũng liên tục xảy ra tình trạng mất trộm là xóm trọ của bà Lê Thị N. (ngõ 28, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy). Có phòng mất tới vài lần, mỗi lần mất cách nhau vài ngày.

“Đang đi làm thì mấy đứa em cùng xóm gọi báo phòng bị cậy cửa, bảo về xem có mất gì không. Về đến nơi kiểm tra thì mất laptop. Mà lạ là đã cất ở những chỗ bí hiểm, lap một nơi, sạc một nơi thế mà vẫn bị mất” - chị Hà Út Minh ngán ngẩm nói.

Có những người may mắn hơn như chị Phạm Thuỷ. Khi chị đi học về, thấy then khoá bị vặn cong, may trộm chưa vào được nhà.

Một trong những xóm trọ thường xuyên mất trộm

Tình trạng mất trộm xảy ra liên miên khiến nhiều sinh viên lo sợ. “Không có laptop thì thôi chứ có rồi lại đâm lo thêm. Lúc nào cũng phải mang bên người vì sợ mất” - bạn Nguyễn Thị Hoa (sinh viên ĐH GTVT) cho biết.

Còn có những trường hợp mất trộm nhanh tới khó tin. "Tớ vừa xuống rửa rau nấu cơm, khi lên tới phòng thì đã không thấy chiếc laptop còn đang mở để nghe nhạc đâu cả” - bạn Hoàng Hải Yến (SV Học viện Báo chí Tuyên truyền) nói.

Sau những vụ mất trộm, người thuê trọ càng bức xúc hơn khi hàng tháng, họ vẫn phải đóng tiền an ninh thông qua chủ nhà hoặc tổ dân phố.

Làm thêm cửa để đảm bảo an ninh

Vì tình hình an ninh trật tự ở các xóm trọ phức tạp nên nhiều chủ trọ quản lý giờ giấc của sinh viên rất chặt. Cửa khu trọ chỉ mở từ 6h sáng tới 10h tối, ai về quá giờ quy định phải báo trước. Có chủ trọ khắt khe hơn còn không cho vào.

Một chủ trọ nói: “Mình quy định chặt một chút nhưng an toàn, còn hơn là cứ nơm nớp lo sợ”.

Theo Lê Cảnh (VNN)