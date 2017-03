Trộm chó, bắn chết cả người?

Theo lời kể của anh Bùi Văn Mỹ (ngụ tại địa phương), khoảng 5h sáng nay, anh đi chợ thị trấn Châu Thành mua hàng về bán thì thấy anh Dương Văn Thanh (48 tuổi), ngụ tại ấp Trà Canh A1, đang gục xuống bên Quốc lộ 1A ngay trước nhà. Khi anh Mỹ hỏi thì anh Thanh nói bằng giọng rất yếu, cho biết anh phát hiện có người chạy xe gắn máy bắt chó của gia đình, anh chạy ra rượt đuổi thì bị các đối tượng dùng súng xung điện bắn vào ngực.



Anh Mỹ vội kêu chị Trần Thị Cẩm Hồng (vợ anh Thanh, 30 tuổi) đưa anh Thanh vào nhà, sau đó nhờ người chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Mặc dù được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu nhưng anh Thanh đã tử vong.



Tại hiện trường, người dân thu giữ được một mũi lao dùng bắn xung điện bắt chó. Theo quan sát của PV, mũi lao dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ tròn lớn bằng đầu ngón tay cái, có nối bằng sợi dây điện, riêng mũi lao bằng sắt nhọn có hai chĩa dài khoảng 10cm.



Một người dân cho biết: Khi xảy ra vụ việc, có người ở địa phương (xin giấu tên) chở vợ đi làm ở thành phố Sóc Trăng, phát hiện có hai thanh niên đang lúi húi bỏ một con chó vào bao tải, khi thấy vợ chồng họ, hai thanh niên lên xe phóng thẳng về hướng thành phố Sóc Trăng. Thấy nghi ngờ nên người này rượt theo nhưng tới ngã ba An Trạch (thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành) thì đèn đỏ bật nên người này phải dừng xe, còn hai thanh niên kia chạy thoát.



Hiện tại cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.



Theo C.X.L

Bee,net