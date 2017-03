Trộm chó, bị “phạt vạ” 40 triệu đồng

Hơn một năm nay, khối phố 1, phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) thường xuyên bị mất trộm chó, gà. Các vụ trộm xảy ra liên tiếp khiến nhiều nhà phải sáng đèn cả đêm để phòng ngừa. Đội bảo vệ, dân quân tự quản của khối phố cũng mất ăn mất ngủ vì bị dân chê là “ăn hại mà không được cơm cháo gì”.

Một con chó = 40 triệu đồng

Dù tinh thần cảnh giác rất cao nhưng rồi chó, gà vẫn tiếp tục bị mất nên người dân khối phố 1 tức lắm, quyết định họp nhau lại, vạch ra một kế hoạch luân phiên mai phục để bắt cho bằng được kẻ trộm mới thôi.

Kiên trì mai phục khoảng hơn một tháng, nửa đêm 29-4, người dân khối phố 1 phát hiện hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy lởn vởn qua khối phố, dáng điệu dáo dác rất khả nghi. Lập tức tín hiệu báo động được phát ra, toàn bộ các lối ngõ trong khối phố được phong tỏa. Hàng chục người dân đã đổ ra đường truy đuổi. Hoảng sợ, hai thanh niên vội vứt xe, bỏ chạy xuống ruộng. Một tên nhanh chân chạy thoát, tên còn lại bị bắt với tang vật là một con chó vừa câu được.

Dù đã van lạy như tế sao nhưng gã thanh niên này vẫn bị hàng chục người xông vào đánh cho một trận thừa chết thiếu sống . Chưa hả giận, người dân còn hè nhau đốt rụi chiếc xe máy bỏ lại. Bị đánh đau, gã thanh niên khai mình là kẻ trộm chó lâu nay, tên là Trần Văn Chiến, ngụ tại xóm 8, xã Thạch Tân (Lộc Hà). Chiến khai đồng bọn đã chạy trốn là Trần Văn Truyền, ngụ cùng xóm.

Sau đó, Chiến lạy lục van xin cho được liên hệ với gia đình mang tiền xuống chuộc tội. Ngay trong đêm, người nhà của Chiến đã phải vay mượn khắp nơi được gần 40 triệu đồng tiền mặt đưa cho người dân khối phố 1 để chuộc Chiến về.

Sau vụ trộm chó này, Chiến phải trả giá rất đắt. Ngoài 40 triệu đồng tiền chuộc và chiếc xe máy Serius trị giá hơn 15 triệu đồng bị đốt rụi, Chiến còn bị gãy ba xương sườn, phải nằm điều trị tại bệnh viện cả tháng trời.

Xử lý sao?

Mọi chuyện tưởng đã dừng lại ở đấy nhưng tháng 6-2008, thông tin về vụ việc đã đến tai cơ quan chức năng.

Trên quan điểm người dân đòi trộm nộp phạt 40 triệu đồng, đốt xe, đánh người là trái luật, Công an phường Đại Nài đã tổ chức nhiều cuộc họp với khối phố để thu hồi tiền, đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, người dân khối phố 1 lại khăng khăng rằng Chiến khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm chó tại đây nên số tiền phạt trên là để chia đều cho những gia đình bị mất chó. Ngoài ra, việc đánh người, đốt xe là do quá bức xúc nên bột phát, được thực hiện tập thể, không ai chỉ đạo ai cả.

Ông Phan Văn Hoan - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết trước sự lúng túng của chính quyền sở tại cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, Công an TP đã vào cuộc. Theo ông, việc người dân bắt trộm là đáng biểu dương nhưng không vì thế mà có thể dùng luật đời, luật rừng để thay thế luật pháp. Do đó, bên cạnh việc xem xét khen thưởng một số người dân đã tham gia bắt trộm thì công an cũng sẽ làm rõ và xử lý những người có hành vi phạm pháp.

Ông Hoan cho hay đối với Chiến, Công an TP Hà Tĩnh đã củng cố hồ sơ về hành vi trộm cắp, chuyển sang Công an huyện Lộc Hà (nơi Chiến sống) xử lý. Còn đối với những người dân tham gia bắt trộm, công an đã làm rõ bốn người đã đứng ra nhận tiền. Khối trưởng khối phố này cũng thừa nhận vi phạm. “Trước mắt, chúng tôi giao cho UBND phường Đại Nài làm việc với ban cán sự khối phố thu lại tiền và nộp cho cơ quan chức năng. Tiếp đó sẽ tổ chức kiểm điểm rõ trách nhiệm của ban cán sự khối phố rồi mới tính các bước tiếp theo”.

Xung quanh vụ này, nhiều chuyên gia khi được hỏi đã đồng tình với quan điểm xử lý của công an nhưng họ cũng cho rằng cần phải thông cảm với người dân bị bức xúc dồn nén lâu ngày. Một luật sư nhận định, đối với người dân, con chó nhiều khi không phải chỉ là giá trị đo đếm bằng tiền mà còn là tình cảm giữa chủ và vật nuôi nên dễ hiểu người dân sẽ ức chế thế nào khi vật nuôi bị mất. Mặt khác, cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của công an, chính quyền sở tại vì để xảy ra trộm cắp trên địa bàn lâu ngày mà không ngăn chặn được, phải để người dân tự ra tay.