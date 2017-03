Trộm chó giữa ban ngày bị cảnh sát bắt gặp

Ngay lập tức hai đối tượng định tháo chạy, thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng cảnh sát thu giữ tại chỗ hai con chó với trọng lượng 26kg, 1 xe máy, 1 thòng lọng và các đồ nghề liên quan để trộm chó của hai đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận thủ đoạn của bọn chúng là dùng xe máy vào các thôn, xóm tại một số xã lân cận. Khi phát hiện có chó thả rông chạy trên đường hoặc đến gần cổng các hộ gia đình, hai đối tượng trên dùng thòng lọng quàng vào cổ chó siết chặt lôi đi.

Trước đó nhiều người dân ở xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc) bất bình do các đối tượng trộm chó hoành hành ở địa phương với tính chất manh động, liều lĩnh, thậm chí chống trả quyết liệt khi bị người dân địa phương phát hiện nên người dân đã báo lên cơ quan công an có biện pháp bắt giữ các đối tượng.

Ngay sau khi bắt được hai đối tượng trên, Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Duy Hưng về hành vi trộm cắp tài sản. Đối với Lê Văn Trường, cơ quan Công an huyện Vĩnh Lộc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

