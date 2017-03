Trộm chó, một đối tượng bị đánh chết

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 12/10, tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Vào giờ trên người dân xóm Xuân Phúc phát hiện hai đối tượng đang câu trộm chó liền hô hoán rượt đuổi. Khi người dân đã bao vây các đường làng ngõ xóm, một đối tượng dùng dao chống trả, chém một người dân trọng thương.



Trước hành động này, người dân đã lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối tượng chém người dân bị thương. Những trận đòn của hàng chục thanh niên khiến đối tượng ăn trộm chó ngất xỉu và bị thương, còn đối tượng kia chạy thoát. Chiếc xe máy của hai cẩu tặc bị người dân đốt cháy ngay sau đó.



Phải mất hơn 5 giờ đồng hồ thuyết phục, người dân mới chịu cho người nhà cẩu tặc đưa xác đối tượng về mai táng (Ảnh: N.k).

Nhận được tin báo, CA huyện Nghi Lộc và CS 113 CA tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để can thiệp và đưa xe cứu thương đến đưa tên cẩu tặc đi cấp cứu. Song, người dân không đồng ý cho lực lượng chức năng đưa cẩu tặc đi cấp cứu mà yêu cầu phía gia đình cẩu tặc phải bồi thương người bị chém mới chấp nhận việc này. Do vết thương quá nặng vì bị đánh nên không lâu sau đó, tên cẩu tặc đã tắt thở.

Phải mất hơn 5 giờ đồng hồ thương lượng cũng như thuyết phục người dân mới chịu để gia đình cẩu tặc đưa xác đối tượng về mai táng. Tại hiện trường, CA thu thu giữ một dụng cụ để câu chó như: 1 chiếc đao dài 1,2m, 1 dao dài 70cm, 1 vỏ chai và 1 chiếc xe máy đã bị đốt cháy. Được biết, đối tượng ăn trộm chó bị đánh chết ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Nguyễn Duy

(Dân trí)