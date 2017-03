Trộm chuyên nghiệp chuyển nghề tài xế

Trộm giữa đường

Đêm 9-7, công an phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP.HCM) trên đường tuần tra ngang bãi đất trống trong dự án khu dân cư Mỹ Lợi đã phát hiện hàng chục người lạ mặt tụ tập với bộ dạng khả nghi. Khi công an tiến đến kiểm tra thì những người này tháo chạy.

Tại hiện trường còn lại xe đầu kéo rơmoóc (biển số 57L-3802), thùng container đã tháo niêm chì. Bên dưới ngổn ngang 75 thùng áo thun với dụng cụ búa, đục, kềm cắt. Tài xế xe kéo Lê Xuân Thanh (30 tuổi, tạm trú Bình Phước) khai thấy đồng trống, không đèn, cỏ mọc um tùm nên đánh xe chở hàng vào đây để “rút ruột”. Qua xác minh, lô hàng trên do Công ty Dịch vụ giao thông vận tải Vân Linh (quận 8) nhận vận chuyển đến cảng Cát Lái để xuất qua Mỹ.

Thanh mới được tuyển vào lái xe hơn mười ngày đã móc nối với đồng bọn mở container giữa đường ra tay trộm cắp. 75 thùng hàng trộm được trị giá khoảng 100.000 USD. Ngoài ra, khi khám xét, Công an quận 2 còn phát hiện một ống kim tiêm Thanh giấu trong ca-bin xe. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra truy xét các đối tượng liên quan vụ “rút ruột” container này.

Từ đầu năm đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía nam (C14B, Bộ Công an) và Công an TP.HCM đã khám phá hàng loạt vụ trộm hàng trong container. Gần đây là vụ trộm gần 400 thùng bia Heineken do Nguyễn Thanh (30 tuổi, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng Nguyễn Đức Toàn Anh (tự Cường, 36 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) tổ chức. Ngày 15-5, Thanh biết tin container bia về kho Công ty Dịch vụ vận tải Nam-Trung-Bắc nên rủ đồng bọn vác đồ nghề vào kho “ăn hàng”. Thanh ra giá với tài xế xe kéo container mỗi thùng bia trộm được, Thanh chia lợi 100.000 đồng.

Ngoài Thanh, Anh còn có mười người khác bị bắt, trong đó có Võ Ngọc Thuận (36 tuổi, ngụ phường 2, quận 4) là đối tượng có ba tiền án đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã.

Trước đó, vào đêm 6-5, tại bãi xe Đường Việt (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lực lượng C14B bắt quả tang băng trộm hàng container gồm chín người, cầm đầu là Nguyễn Văn Cu Đen (tự Bé Hai, 43 tuổi, ngụ phường Long Bình, quận 9)...

Mất hàng do khâu trung chuyển

Lâu nay các doanh nghiệp luôn kêu cứu về nạn trộm cắp hàng hóa container và cơ quan công an đã lập nhiều chuyên án khám phá. Tuy nhiên, tình trạng “rút ruột” container vẫn diễn ra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì tội phạm này hoạt động được là nhờ sơ hở trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Thông thường, hàng nhập về cảng, hải quan kiểm hóa rồi giao đơn vị nhận hàng. Bởi chủ hàng không có thời gian bám theo container từ cảng về kho nên giao khoán cho tài xế. Nếu gặp tài xế không lương thiện là... mất hàng.

Theo ông Q. - chủ doanh nghiệp vận tải VQ (quận 7) thì trong vòng một tháng, ông đã đuổi việc hơn mười tài xế do mất hàng của khách. “Mặc dù container vẫn còn nguyên niêm phong nhưng bây giờ tài xế biết 1.001 kế để mở mà không để lại dấu vết” - ông Q. khẳng định . Thậm chí đã xảy ra trường hợp công ty giao nhận cử nhân viên theo áp tải container vẫn mất hàng. Lý do là tài xế “mua đứt” luôn nhân viên áp tải.

Nhiều đơn vị xuất nhập khẩu cho biết ở khâu giao hàng thì “cân, đong, đo, đếm” cẩn thận nhưng khâu nhận hàng tại cảng thì quá lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm. Khi xe kéo container tới cảng giao hàng, bộ phận tiếp nhận chỉ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và cân trọng lượng xe (đang chở container) để cấn trừ lượng hàng hóa mà không kiểm tra lại hàng. Nắm được quy luật này, kẻ gian đã lấy cắp hàng giữa đường rồi tráo, độn hàng khác hoặc tìm cách tăng thêm trọng lượng xác xe.

Lý lịch giả!

Một cán bộ cảng Cát Lái (quận 2) cho rằng cảng chỉ trung chuyển là chủ yếu nên không thể quản lý chặt chẽ hàng bên trong container. Bình quân mỗi ngày gần 1.000 container đổ về cảng thì làm sao kiểm tra cho xiết. Đến khi container tới nơi nhận hàng thì lúc đó mới biết hàng hóa còn đủ hay không.

Cơ quan công an đã cảnh báo đến doanh nghiệp vận tải hàng hóa về việc đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đóng vai tài xế xin việc bằng hồ sơ lý lịch giả mạo. Kẻ gian chờ dịp được giao chở hàng là thông báo cho đồng bọn ra tay “làm thịt” container giữa đường rồi bỏ trốn. Đến khi chủ hàng, chủ xe phát giác sự việc thì đã muộn...