Trộm cướp lộng hành cuối năm - bài 1: Dàn cảnh để cướp

Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát hình sự Các nhóm dàn cảnh cướp giật thường tạo tình huống va quẹt xe tại các giao lộ làm nạn nhân mất cảnh giác. Nếu nghi ngờ, trước tiên phải giữ tài sản (các băng nhóm dàn cảnh cướp giật không nhắm vào xe), hô hoán nhờ những người xung quanh hỗ trợ, ghi nhận đặc điểm đối tượng, biển số xe để cung cấp cho công an. DÒNG SỰ KIỆN - Sáng 31-1, Đái Vĩ Ba (37 tuổi) và Lương Ngọc Dũng (44 tuổi, cùng ngụ quận 11) thấy ông Nguyễn Văn Phố (65 tuổi, quê Cần Thơ) đạp xe bán vé số dạo liền giật. Ông Phố giằng lại được nên chỉ bị chao đảo tay lái, ngã vào lề đường. Đúng lúc tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân phát hiện, truy đuổi khoảng 2 km thì bắt giữ được nghi phạm. Ba và Dũng đều có tiền sự cai nghiện ma túy nhưng đã tái nghiện, thiếu tiền nên đi giật tài sản. Nạn nhân đã ba lần bị giật vé số. - Ngày 21-1, phát hiện ông H. (giám đốc một công ty TNHH dịch vụ bảo vệ) mang theo cọc tiền hơn 40 triệu đồng trong túi, nhóm cướp bám theo. Đến đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3), hai xe máy chạy vượt lên kẹp xe ông H. vào giữa. Sau cú quẹt xe nhẹ, một người vờ bị kẹt chân la hét đau đớn, người còn lại lớn tiếng chửi thề làm ông H. phân tâm. Lập tức các đồng phạm móc túi ông H. lấy cọc tiền 40 triệu đồng. Khi ông H. phát hiện, níu xe nhóm cướp thì bị chúng kéo lê trên đường. Toàn bộ hành vi của nhóm dàn cảnh trộm cắp đã bị camera ghi lại, giúp công an truy tìm, bắt nhóm người này.