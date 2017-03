Trộm, cướp táo tợn giữa phố

Ông Lê Hoàng Minh (41 tuổi), nạn nhân của vụ trộm xe máy ở đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh), với cọng xích xe máy bị trộm cắt - Ảnh: G.Minh



Cẩn thận khi ra đường



Thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.9 - khuyên người dân đi đường nên đề cao cảnh giác, nhất là trên các tuyến quốc lộ, những đoạn đường vắng người.



Khi ra đường không nên mang quá nhiều tiền và các tài sản đắt tiền trên người, nếu bị dàn cảnh cướp tài sản thì nên nhanh chóng rút chìa khóa xe, ngồi xuống hai tay giữ lấy túi quần để bảo vệ ví tiền và điện thoại, đồng thời la hét để người dân đi đường hỗ trợ giúp đỡ.

Theo GIA MINH - HOÀNG LỘC (TTO)



Đại tá Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng Công an TP.HCM, cho biết theo quy luật chung, kinh tế gặp khó khăn thì tình trạng tội phạm có dấu hiệu gia tăng. TP.HCM là trung tâm kinh tế, nơi nhiều người dân ở các địa phương tập trung về.Một số đối tượng hình sự cũng theo xu thế này, tập trung về TP.HCM gây án. Công an TP.HCM đang tập trung xử lý các “điểm nóng”.Đó là khu vực giao nhau của ba tuyến đường Nguyễn Hồng Đào - Bế Văn Đàn - Âu Cơ (P.14, Q.Tân Bình). Chỉ trong thời gian từ ngày 18 đến 24-8 (trong vòng một tuần) liên tiếp xảy ra ba vụ trộm cướp tài sản.Trưa 3-9, tiếp xúc với chúng tôi, bà Phan Thị Tuyết (41 tuổi, chủ quán cà phê 242 đường Nguyễn Hồng Đào) vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ bị cướp xông vào quán cướp tài sản.“Khoảng 14g ngày 21-8, tôi xách giỏ bên trong đựng ba chiếc điện thoại di động (hai iPhone, một Nokia) và các loại giấy tờ gồm CMND, bằng lái... rời quán. Lúc mở cốp xe bỏ túi xách (xe dựng trong quán) thì có hai người chạy xe tay ga lao vào giật túi xách trong chớp mắt. Tôi chỉ kịp chạy theo hô được hai tiếng “cướp”, “cướp”, bọn chúng đã rồ ga vọt chạy mất hút...” - bà Tuyết kể.Trước đó ít ngày, cũng tại quán cà phê 242 kẻ gian phá khóa trộm một xe Future Neo của người thuê nhà trọ, dù xe được khóa xích cẩn thận.Vụ cướp mới đây xảy ra ngày 24-8 do một nhóm sáu người dàn cảnh đụng xe cướp 17 triệu đồng của một cặp vợ chồng trung niên ngay trước quán cà phê 242. Ông Lê Văn Sâm (cha bà Tuyết) kể khoảng 9g ngày 24-8, cặp vợ chồng này chạy xe gắn máy từ đường Âu Cơ vừa rẽ vào đường Nguyễn Hồng Đào thì bị hai đối tượng chạy xe phía sau kè tới chặn đầu.Xe của hai vợ chồng này khựng lại. Trong tích tắc, một nhóm khác gồm bốn người chạy hai xe máy ép hai bên hông, cả nhóm la hét, chửi, đe dọa và áp sát để một người móc tiền từ túi quần bên trái của người chồng rồi bỏ chạy. Cặp vợ chồng hốt hoảng chạy theo và cũng chỉ ú ớ vài câu “cướp”, “cướp”.Khoảng 11g ngày 15-7, ông Võ Văn Lượng chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội, khi ghé vào cây xăng Bình Thọ (Q.Thủ Đức) đổ xăng, ông rút tờ 50.000 đồng trong cọc tiền 40 triệu đồng để trong túi quần ra trả.Chạy về đến trước số nhà 57 Lã Xuân Oai (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) thì một thanh niên chạy xe máy từ phía sau lao lên đụng nhẹ vào xe và bỏ đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Lượng tiếp tục bị hai thanh niên chạy lên áp sát xe kêu bị “kẹt chân”.Lợi dụng lúc cãi vã, ba thanh niên áp sát người, vừa đe dọa vừa nắm tay chân để một đối tượng thò tay vào túi quần móc cọc tiền 40 triệu đồng bỏ đi trước sự bất lực của ông Lượng.Các vụ việc tương tự được ghi nhận thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường thuộc Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức, tuy nhiên có khá ít nạn nhân tới trình báo công an.Nhiều người dân sống tại Q.12 hiện hết sức hoang mang vì tình trạng một băng cướp có 3-4 đối tượng thường xuyên sử dụng dao, mã tấu tấn công người đi đường để cướp xe máy và tài sản khác.Vụ xảy ra gần đây là lúc 1g15 ngày 30-8 tại đường Tô Ký (P.Trung Mỹ Tây). Lúc này bà N.T.T.T. (42 tuổi) đang đi xe máy với tốc độ chậm thì bị một thanh niên từ phía sau lao tới tấn công làm bà té xuống đường, hai thanh niên đi phía sau trờ tới, một người dựng xe của bà rồi nhảy lên vọt ga đi mất.Một vụ khác xảy ra tại P.Hiệp Thành khoảng 1g20 ngày 11-7 trên đường HT16. Nạn nhân là anh N.H.T. (24 tuổi) đang đi xe máy thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy không nói năng gì, rút mã tấu chém thẳng vào lưng khiến anh bị thương, sau đó cướp xe.Ngay tại khu vực rất đông dân cư, đầu hẻm 149 đường Nguyễn Thượng Hiền (P.6, Q.Bình Thạnh) cũng xảy ra cướp giữa thanh thiên bạch nhật.Khoảng 7g ngày 22-6, bà L.T.H.N (37 tuổi, ngụ trong hẻm 149) vừa dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi làm thì một thanh niên từ phía sau lao tới đạp bà té đập mặt xuống đường rồi nhảy lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của bà và nhiều người dân sống quanh đó.Căn nhà trong hẻm 57 đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh) của một gia đình có cha là công an đã về hưu, con là công an hiện công tác ngay tại Công an P.25. Ngày 25-6, sau khi ăn tối, người dọn dẹp đồ đạc, người ở trong phòng riêng.Khoảng 21g cả gia đình tá hỏa khi phát hiện cửa nhà bị phá, trộm vào lấy đi cả bốn xe máy là phương tiện đi lại của gia đình.“Nhiều người nói trộm lộng hành do người dân thiếu ý thức cảnh giác, có sơ hở tạo điều kiện cho trộm lộng hành. Nhưng ngay nhà cán bộ công an địa phương, kín cổng cao tường thế mà chỉ trong ít phút, trộm đột nhập lấy bốn xe máy một lúc thì cần phải báo động về vấn nạn này”, một người dân sống trong hẻm 57 chia sẻ.Tình trạng trộm lộng hành tới mức đột nhập nhà dân “dọn” sạch những tài sản có giá trị, lấy đi nhiều xe máy cùng lúc không phải chuyện lạ ở Q.Bình Thạnh.Chỉ trong thời gian từ ngày 25-6 đến 10-7, ghi nhận có bốn vụ trộm đột nhập nhà dân lấy đi từ 3-7 xe máy một lần trong khu vực khá gần nhau là các phường 24, 25 và 26.Bà Hoàng Thị Kim Nhung (54 tuổi, thuê phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) - nạn nhân của vụ trộm ba xe máy trong một đêm - kể: “Con đậu ĐH Bách khoa TP.HCM, được cả hai bên nội ngoại dành dụm mua cho chiếc xe máy để đi học, đi dạy thêm kiếm tiền tự đóng học phí nên quý chiếc xe như bảo vật trong nhà.Mỗi tối, chồng tôi phải dùng hai sợi xích lớn khóa bánh trước, bánh sau vào chân cầu thang ngoài khóa cổ, khóa càng của xe. Khi ngủ, vừa vì chồng bị bệnh không dám khóa cửa, vừa để coi xe, coi đồ. Vậy nhưng rạng sáng 8-7, khi tỉnh dậy thì cửa phòng tôi bị buộc một sợi dây thép từ phía ngoài, cửa cổng bị trộm phá, lấy đi cả ổ khóa và ba xe máy, trong đó có xe của con tôi”.Theo bà Nhung, băng trộm chọn rất kỹ, các xe máy Trung Quốc dù để bên ngoài, không khóa nhưng vẫn còn, chỉ ba xe Wave dù được khóa cẩn thận nhưng vẫn bị cắt xích lấy đi”.