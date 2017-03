Trộm dây điện sang Campuchia tiêu thụ

Ngày 6-5-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, An Giang vừa chuyển kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lê Văn Tiếng (SN 1984, ngụ ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.



Lê Văn Tiếng Năm 2010, trên địa bàn ấp Thạnh Phú, xã Khánh An liên tục mất điện. Nhân viên điện lực kiểm tra phát hiện nguồn điện cao thế bị cắt trộm. Nhiều vụ mất trộm liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhận được tin báo, Công an huyện An Phú cử trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng làm rõ. Qua thu thập tin tức, bám sát địa bàn, khoảng 1 giờ 30 ngày 6-2 trinh sát phục kích, phát hiện một đối tượng đang đốt một số dây cáp chuẩn bị tiêu thụ và thu giữ nhiều dụng cụ dùng cắt trộm dây điện. Tại cơ quan điều tra, đối tượng trên khai nhận tên Lê Văn Tiếng, đã nhiều lần cắt trộm gần 100m dây điện tại địa bàn ấp Thạnh Phú, xã Khánh An. Sau khi cắt trộm, Tiếng đốt vỏ rồi mang qua Campuchia tiêu thụ.



Theo ĐĂNG KHOA (CATP)