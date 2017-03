Trộm để bút tích 'không tiền cũng bày đặt mua két sắt'

Cảnh sát hình sự tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp Công an huyện Di Linh Trần Văn Trịnh (trú xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) và Mã Văn Say (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi trộm két sắt. Công an xác định hai nghi phạm đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong hai năm qua.



Một vụ trộm do hai nghi can thực hiện

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận chỉ lấy tiền, vàng còn các loại giấy tờ khác để nguyên. Gặp những gia đình không có tài sản, Trịnh còn liều lĩnh để lại bút tích: “Không có tiền cũng bày đặt mua két sắt”. Gặp gia đình nào có gắn camera giám sát, nghi phạm gỡ luôn đầu thu, tiêu hủy.



Trước đó, tại huyện Lâm Hà, chỉ trong ngày 20-9 xảy ra ba vụ trộm vào nhà, phá két sắt. Trong một tuần trở lại, có đến chín vụ xảy ra với cùng một thủ đoạn.

Còn tại huyện Đức Trọng, ở xã Hiệp Thạnh cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà đục két sắt lấy tài sản….

Hàng loạt vụ trộm liên tục xảy ra gây bất an trong dân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án để đấu tranh. Vào cuộc, công an nhận thấy kẻ gian thường lợi dụng lúc nhà vắng đột nhập vào thực hiện cùng một thủ đoạn: vào nhà, tắt hệ thống điện và camera giám sát, đục két sắt lấy tài sản… Công an nhận định các vụ trộm do một băng nhóm gây ra.

Sau thời gian theo dõi, sàng lọc… công an bắt hai người.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh khai nhận là người trực tiếp thực hiện các vụ trộm két sắt. Trịnh thuê Say chở đi gây án. Các địa bàn chúng trộm là các huyện: Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương… riêng huyện Lâm Hà, hai người đã thực hiện 51 vụ.



Hiện trường một vụ đục két sắt tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Theo đó, sau khi quan sát, Trịnh lựa thời điểm từ 8 đến 10 giờ và từ 14 đến 16 giờ hằng ngày để đột nhập. Những nhà mà Trịnh nhắm đến nằm sâu trong khu dân cư, vùng nông thôn, có vườn cà phê sau nhà che chắn để dễ bề tẩu thoát. Khi vào nhà, Trịnh dùng tấm chăn lót rồi lật úp chiếc két sắt, phá bung phần lưng két sắt để lấy tài sản. Trịnh thường thực hiện hàng loạt vụ trong một lần, nhiều nhà trong một xóm.



Từ năm 2015 đến nay, hai người đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt với tổng giá trị tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Với thành tích phá án này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thưởng nóng cho hai đơn vị là Công an huyện Di Linh và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh 50 triệu đồng. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh, cũng đã có thư biểu dương thành tích của hai đơn vị và thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng, UBND huyện Di Linh thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng.