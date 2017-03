Trộm điện thoại đem cầm rồi hứa sẽ chuộc lại

(PLO)- Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ngụ 17/53, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An) vì hành vi trộm cắp tài sản.