Trộm dọa đốt nhà để đòi lấy... mật khẩu Iphone

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 24-8 đã chuyển hồ sơ đến VKS đề nghị truy tố Dương Tuấn Dũng (22 tuổi), Lê Phi Hổ (23 tuổi, cùng quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.



Theo kết luận điều tra, khoảng 23 giờ 30 ngày 28-1, Dũng điều khiển xe máy chở Nam (chưa rõ lai lịch) đi vào khu rừng tràm trong Khu công nghiệp Amata ở khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa để trộm cắp tài sản.

Đến nơi, Dũng giấu xe trong rừng rồi cùng Nam đi bộ vào các đường hẻm trong khu dân cư để “săn mồi”.

Khi đi đến khu phố 2, phường Long Bình thì phát hiện nhà anh Nguyễn Thanh Quang (31 tuổi) đi ngủ chỉ khóa cổng nhưng không đóng cửa chính vào nhà. Dũng đứng ngoài cảnh giới còn Nam đột nhập vào nhà trộm một ba lô bên trong có một chai nước hoa, 2,5 triệu đồng tiền mặt, một Iphone 5S và hai Iphone 6, một laptop, một máy ảnh và một máy scan rồi nhanh chân tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản hơn 37 triệu đồng.

Nam mang số tài sản trên bán được 6 triệu đồng, chia cho Dũng 3 triệu đồng cùng chai nước hoa.

Đồng thời Nam cũng nói cho Dũng biết hai ĐTDĐ Iphone 6 Plus Gold và Iphone 6 Gold trộm cắp được của anh Quang đã bị khóa mật khẩu Icloud không mở máy lên được nên bán mất giá. Nếu lấy lại được mật khẩu mở máy thì sẽ bán được thêm tiền.

Nam cho Dũng số điện thoại nhà anh Quang lưu trong điện thoại Iphone 5S. Dũng gọi điện thoại yêu cầu anh Quang cho mình mật khẩu để mở máy nếu không sẽ đốt nhà. Tuy nhiên anh Quang không đồng ý.

Bực mình Dũng rủ Long (không rõ lai lịch) và Hổ mang theo cục đá đi đến nhà anh Quang ném vỡ ô kính cửa ra vào trước nhà.

Tiếp đó, ngày 8-3, Dũng lại rủ Long, Hổ ném đá nhà anh Quang. Trong lúc thực hiện hành vi Dũng đã bị lực lượng tuần tra Công an TP Biên Hòa bắt, còn Long và Hổ nhanh chân tẩu thoát.

Qua điều tra truy xét, ngày 9-3 Công an TP Biên Hòa bắt được Hổ. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Dũng, cơ quan công an thu giữ bốn ĐTDĐ các loại, một laptop nhưng tất cả đều hư hỏng. Số tài sản trên Dũng khai do trộm cắp mà có.

Ngoài vụ việc trên, do không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện game online, để có tiền ăn chơi, tiêu xài trong những ngày sống lang thang ở TP Biên Hòa Dũng, Hổ, Nam, Long đã rủ nhau đến các nhà dân trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra từ ngày 28-1 đến 5-3, nhóm Dũng cầm đầu đã thực hiện năm vụ trộm tài sản với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 57 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt Nam và Long để xử lý sau.