Trộm đột nhập biệt thự, “cuỗm” gần 1,5 tỉ đồng

*Trộm đồ cổ, gặp CSGT.

Vào tối 24-10, ngôi biệt thự nằm trên đường số 61, phường Tân Kiểng (quận 7) bị trộm “ghé thăm” trong khi bà Lê Thị Ng. (68 tuổi, chủ ngôi nhà) khóa cửa nhà lại, đi công việc.

Ngôi biệt thự của bà Ng. - nơi xảy ra vụ trộm tài sản có giá trị lớn. Ảnh: BT



Đến 21 giờ cùng ngày, bà Ng. về nhà phát hiện phòng ngủ có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Mở cửa vào nhà, bà Ng tá hỏa khi thấy chiếc két sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, nhiều vật dụng trong nhà và tiền bạc trong két sắt không cánh mà bay. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm theo bà Ng. khai báo là khoảng 1,5 tỉ đồng.

- Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hai nghi can trộm đồ cổ bị bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày. Hai nghi can tên Nguyễn Văn Gấm và Phạm Phi Công, cùng ngụ Long An.

Trước đó, quá trình tuần tra trên quốc lộ 50, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện hai đối tượng trên có dấu hiệu khả nghi nên truy đuổi kiểm tra. Qua đó phát hiện một bao tải chứa tách, bình và nhiều đồ cổ giá trị khác.

Hai nghi can khai nhận từ Long An đến Tiền Giang thuê nhà trọ để trộm đồ cổ, số đồ cổ bị bắt quả tang do hai đối tượng trộm được tại một nhà dân thuộc xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

- Trước đó, tối 26-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ nhóm nghi can gồm Phan Văn Hậu, Phan Thế Bảo, Trần Bảo Sang, Ngô Văn Ngoan và Nguyễn Văn Kiệt để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từng nhiều lần đột nhập nhà trọ của người dân để trộm tài sản. Cách đây không lâu bọn chúng trộm được hai tivi. Có lần, chúng đột nhập phòng trọ không thấy gì có giá trị nên trộm heo đất bên trong chứa gần 4 triệu đồng. Khi lấy cắp tài sản, nhóm này đem bán cho Kiệt.