Trộm đột nhập “khiêng” xe Mercedes giữa đêm

Theo trình báo lên cơ quan Công an Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội của ông Nguyễn Quý Thường ở tổ 9B phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, vào khoảng 5h45 phút sáng ngày 28/8, cả gia đình ông bàng hoàng khi phát hiện cửa sổ bếp bị kẻ gian phá tung. Một tính xách tay nhãn hiệu HP có trị giá khoảng 7 triệu đồng để ở gần đó đã bị lấy mất.

Biết bị trộm đột nhập, mọi người trong gia đình định chạy ra ngoài để hô hoán, nhưng cửa chính ngôi nhà đã bị kẻ gian còn dùng 2 chiếc ô chẹn ở ngoài để khiến gia đình không có thời gian truy đuổi.



Hiện trường vụ trộm táo tợn xảy ra sáng ngày 28/8.

Sau khi được sự giúp đỡ của hàng xóm, gia đình ông Thường mới thoát được ra ngoài thì bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C250 mang BKS30Y-1874 trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng và 1 chiếc xe máy SH BKS 29X9-2210 để ở trong sân trước cửa nhà đã “không cánh mà bay”. Còn một chiếc ô tô khác và một xe máy Spacy đỗ ở phía trong nên đã không bị trộm.

Ngay sau khi nhận được tin báo,các lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức truy tìm các đối tượng gây án.

Quá trình khám nghiệm sơ bộ cho thấy, kẻ gian đã đột nhập vào trong nhà theo lối cửa sổ tầng 1 bằng cách cưa gẫy chấn song cửa. Cơ quan công an nhận định, vụ trộm có thể đã xảy ra vào giữa đêm khi cả gia đình đang ngủ say. Vụ trộm cắp này phải do vài đối tượng thực hiện, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ, có kế hoạch cụ thể để trộm và tẩu thoát.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.



