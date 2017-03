Trộm đột nhập nhà chuyên gia phi công Pháp

Các tài sản bị mất bao gồm: 3 laptop, 1 passport mang tên Nathan Le Garrec, 2 camera, 1 máy ảnh, 3 điện thoại di động, 8 triệu đồng, 400 Euro…

Vụ trộm làm chương trình huấn luyện bay sáng 18/9 tại Trung tâm đào tạo phi công Cam Ranh (Học viện hàng không) bị gián đoạn, do 4 chuyên gia này không còn giáo án và phải làm việc với cảnh sát điều tra.

Ông Nguyễn Nam Liên – TGĐ Công ty cổ phần Bay Việt hết sức lo lắng về vụ mất trộm hi hữu này. Theo ông, tài liệu, giáo trình, kế hoạch huấn luyện bay của Dự án hợp tác hàng không Pháp – Việt được các chuyên gia lưu trong máy tính của họ.

Theo biên bản do Công an xã Vĩnh Hiệp lập lúc 6h sáng 18/9 cho thấy dấu hiệu trộm đột nhập từ phía sau căn biệt thự, vào 4 trong số 6 phòng của căn nhà trên.

Vụ trộm đã được công an địa bàn báo cáo ngay lên Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện Công an TP. Nha Trang đang điều tra làm rõ vụ việc.

