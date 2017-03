Trộm đột nhập, trói chủ nhà cướp 3 tỷ đồng

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Then (SN 1992, ngụ xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) liên quan đến vụ cướp 3 tỷ đồng của anh Hoàng Văn Dương (SN 1976, ngụ cùng xã, hành nghề bốc thuốc nam).



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng ngày 19/7, khi đang nằm ngủ, ông Dương bị Then và đồng bọn cạy cửa vào đâm gây thương tích, trói gô lại. Xong xuôi bọn cướp lấy đi thùng tiền gồm 2,3 tỉ đồng, 23 lượng vàng, 10 đồng tiền cổ và 3 vòng đeo tay bằng bạc bỏ chạy.



Ông Dương vùng vẫy mãi thì mở được dây trói, dùng xe máy đuổi theo nhưng bị trượt ngã. 2 tên cướp hốt hoảng ôm thùng tiền tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày người dân phát hiện thùng tiền, bên trong còn sót lại 145,7 triệu đồng nằm bên đường thuộc khu vực cầu Bà Ven (xã Lộc Khánh) và chiếc xe máy màu đỏ không có biển số nên báo công an.



Nhận được tin báo, Công an Lộc Ninh đã vào cuộc điều tra và lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Then. Khám xét chỗ ở của đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ được 120 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo Minh Mẫn (VTC News)