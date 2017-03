Trộm dùng bình xít hơi cay tấn công công an

Ngày 13-7, Công an TP Biên Hòa- Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Quang Toàn (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.



Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Toàn đang tìm cách phá khóa một căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa thì bị công an và dân phòng đi tuần phát hiện.



Tên trộm bỏ đồ nghề tháo chạy, bị công an đuổi theo, kẻ này đã dùng chiếc bình hơi cay xịt tứ tung. 5 người truy đuổi bị hơi cay táp vào mặt khiến lâm đau mắt, khó thở. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của người dân, họ đã bắt được tên trộm.



Tại trụ sở công an, Toàn khai nhận đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm tài sản.



Theo X.Hoàng (NLĐO)