Trộm gần 150 triệu đồng của anh rể tương lai

Ngày 2/12, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tĩnh, 17 tuổi, ở thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành về hành vi trộm cắp tài sản...

Vào lúc 18h30' ngày 28/11/2010, Công an huyện Thạch Thành nhận được báo cáo của anh Lê Ngọc Hưng, 36 tuổi là bộ đội ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về việc: Vào buổi sáng cùng ngày, anh Hưng đã đem số tiền gần 300 triệu đồng từ Ninh Bình về nhà ông Bùi Văn Thảo (là bố vợ tương lai của anh Hưng) ở thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành và cất vào chiếc tủ con ngay sát đầu giường rồi đi lên thành phố Thanh Hoá để tìm mua xe ôtô. Buổi chiều khi về đến nhà ông Thảo, anh Hưng phát hiện chiếc tủ đựng tiền đã bị kẻ gian cạy phá và lấy đi số tiền gần 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thành đã cử Đội CSĐT tội phạm về TTXH xuống ngay hiện trường để điều tra, làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường và sàng lọc các đối tượng liên quan, cơ quan Công an đã xác định thủ phạm của vụ trộm nói trên chính là cậu con trai của ông Bùi Văn Thảo là đối tượng Bùi Văn Tĩnh, 17 tuổi.

Qua đấu tranh, Bùi Văn Tĩnh đã khai nhận: Do bực tức với anh Lê Ngọc Hưng vì anh Hưng sắp cưới chị gái, lại có nhiều tiền nên tỏ ra "khinh thường" cậu em vợ tương lai, nhân lúc nhà đi vắng hết, Tĩnh đã dùng tuốcnơvít cậy chiếc tủ đựng tiền của anh Hưng và lấy đi số tiền gần 150 triệu đồng. Sau đó, Tĩnh đã bỏ số tiền đó vào túi nilông bọc kín lại, buộc đá ném xuống chiếc ao sau nhà rồi đi chơi. Khi về thì đã thấy lực lượng Công an đến nhà khám nghiệm hiện trường nên y định bỏ đi và bị lực lượng Công an bắt giữ.





Theo Thái Thanh (CAND)